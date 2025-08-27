Αυτός είναι ο μακελάρης της Μινεσότα - Το προφίλ και τα κίνητρα της αιματοχυσίας σε σχολείο
Σκηνές φρίκης εκτυλίχθηκαν σε Καθολικό Σχολείο στη Μινεάπολη, όταν ο 23χρονος Ρόμπιν Γουέστμαν άνοιξε πυρ μέσα στην εκκλησία του Ευαγγελισμού, σκοτώνοντας δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών και τραυματίζοντας ακόμη 17 άτομα – 14 μαθητές και τρεις ενήλικες. Ο δράστης, αφού έβαλε στο στόχαστρο τα παιδιά, έστρεψε το όπλο στον εαυτό του.
Ο δράστης και το μανιφέστο
Ο Γουέστμαν, που είχε μεγαλώσει στο Ρίτσφιλντ και είχε αλλάξει το όνομά του σε Ρόμπιν το 2020, ταυτοποιήθηκε – σύμφωνα με τη Daily Mail– ως τρανς γυναίκα. Η μητέρα του είχε εργαστεί στο ίδιο σχολείο μέχρι τη συνταξιοδότησή της το 2021.
Λίγες ώρες πριν από την επίθεση, σε λογαριασμό YouTube που αποδίδεται στον δράστη, αναρτήθηκε βίντεο-μανιφέστο διάρκειας 20 λεπτών. Σε αυτό φαινόταν ένα σχέδιο εκκλησίας που μαχαιρωνόταν επανειλημμένα, ενώ ακουγόταν η φράση: «Θα αυτοκτονήσω». Άλλα κλιπ έδειχναν όπλα, γεμιστήρες με τα ονόματα άλλων δραστών μαζικών επιθέσεων, αλλά και ανατριχιαστικά μηνύματα όπως «για τα παιδιά» και «πού είσαι Θεέ μου;».
Η επίθεση
Ο δράστης έφτασε στο σχολείο με το αυτοκίνητό του και πλησίασε στο πλάι της εκκλησίας. Ήταν οπλισμένος με τρία διαφορετικά όπλα – τουφέκι, κυνηγετικό και πιστόλι – και πυροβόλησε μέσα από τα βιτρό παράθυρα, στοχεύοντας τα παιδιά που κάθονταν στα στασίδια.
«Ο δειλός που πυροβόλησε τελικά αυτοκτόνησε στο πίσω μέρος της εκκλησίας», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας Μπράιαν Ο’Χάρα, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «σκόπιμη πράξη βίας» με «ακατανόητη σκληρότητα».
Το ερώτημα του κινήτρου
Οι αρχές διερευνούν το κίνητρο πίσω από την αιματηρή επίθεση, με την αστυνομία να σημειώνει ότι ο Γουέστμαν δεν είχε εκτεταμένο ποινικό μητρώο. Ωστόσο, το μανιφέστο και τα ευρήματα από το YouTube αποτελούν πλέον βασικά στοιχεία της έρευνας.
Η Μινεάπολη μετράει ακόμη μια ανείπωτη τραγωδία, που αναζωπυρώνει για μια ακόμη φορά τη συζήτηση για την οπλοκατοχή και την ασφάλεια στα σχολεία των ΗΠΑ.