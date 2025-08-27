Αυτός είναι ο μακελάρης της Μινεσότα - Το προφίλ και τα κίνητρα της αιματοχυσίας σε σχολείο

Σκηνές φρίκης εκτυλίχθηκαν σε Καθολικό Σχολείο στη Μινεάπολη, όταν ο 23χρονος Ρόμπιν Γουέστμαν άνοιξε πυρ μέσα στην εκκλησία του Ευαγγελισμού, σκοτώνοντας δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών και τραυματίζοντας ακόμη 17 άτομα – 14 μαθητές και τρεις ενήλικες. Ο δράστης, αφού έβαλε στο στόχαστρο τα παιδιά, έστρεψε το όπλο στον εαυτό του.

Ο δράστης και το μανιφέστο

Ο Γουέστμαν, που είχε μεγαλώσει στο Ρίτσφιλντ και είχε αλλάξει το όνομά του σε Ρόμπιν το 2020, ταυτοποιήθηκε – σύμφωνα με τη Daily Mail– ως τρανς γυναίκα. Η μητέρα του είχε εργαστεί στο ίδιο σχολείο μέχρι τη συνταξιοδότησή της το 2021.



Λίγες ώρες πριν από την επίθεση, σε λογαριασμό YouTube που αποδίδεται στον δράστη, αναρτήθηκε βίντεο-μανιφέστο διάρκειας 20 λεπτών. Σε αυτό φαινόταν ένα σχέδιο εκκλησίας που μαχαιρωνόταν επανειλημμένα, ενώ ακουγόταν η φράση: «Θα αυτοκτονήσω». Άλλα κλιπ έδειχναν όπλα, γεμιστήρες με τα ονόματα άλλων δραστών μαζικών επιθέσεων, αλλά και ανατριχιαστικά μηνύματα όπως «για τα παιδιά» και «πού είσαι Θεέ μου;».

Minneapolis boy's distraught outburst moments after witnessing shooter open fire at Catholic church school mass https://t.co/ysxIQUdxyY pic.twitter.com/pG3IDKNqCT — Daily Mail (@DailyMail) August 27, 2025

Η επίθεση

Ο δράστης έφτασε στο σχολείο με το αυτοκίνητό του και πλησίασε στο πλάι της εκκλησίας. Ήταν οπλισμένος με τρία διαφορετικά όπλα – τουφέκι, κυνηγετικό και πιστόλι – και πυροβόλησε μέσα από τα βιτρό παράθυρα, στοχεύοντας τα παιδιά που κάθονταν στα στασίδια.



«Ο δειλός που πυροβόλησε τελικά αυτοκτόνησε στο πίσω μέρος της εκκλησίας», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας Μπράιαν Ο’Χάρα, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «σκόπιμη πράξη βίας» με «ακατανόητη σκληρότητα».

Συγκλονίζει μαρτυρία για τους πυροβολισμούς σε εκκλησία στη Μινεσότα. pic.twitter.com/VW27B611k6 — Flash.gr (@flashgrofficial) August 27, 2025

Το ερώτημα του κινήτρου

Οι αρχές διερευνούν το κίνητρο πίσω από την αιματηρή επίθεση, με την αστυνομία να σημειώνει ότι ο Γουέστμαν δεν είχε εκτεταμένο ποινικό μητρώο. Ωστόσο, το μανιφέστο και τα ευρήματα από το YouTube αποτελούν πλέον βασικά στοιχεία της έρευνας.



Η Μινεάπολη μετράει ακόμη μια ανείπωτη τραγωδία, που αναζωπυρώνει για μια ακόμη φορά τη συζήτηση για την οπλοκατοχή και την ασφάλεια στα σχολεία των ΗΠΑ.