Σπάνια δήλωση της Μελάνια για το μακελειό στη Μινεσότα: «Ας ξεκινήσουμε από τα σπίτια μας»

Μία ενδιαφέρουσα ανάρτηση έκανε η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, για το μακελειό σε καθολική εκκλησία στη Μινεσότα. Όσα επισημαίνει έχουν μια ιδιαίτερη αξία αν αναλογιστούμε ότι είναι σπάνιες οι φορές που επιλέγει να τοποθετηθεί δημοσίως για κάποιο θέμα.

Η σύζυγος του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε «την ανάγκη για προληπτική παρέμβαση στον εντοπισμό πιθανών δραστών επιθέσεων σε σχολεία». Έγραψε ότι τα πρώιμα προειδοποιητικά σημάδια «είναι συχνά εμφανή, με πολλά άτομα να παρουσιάζουν ανησυχητικές συμπεριφορές και να εκτοξεύουν βίαιες απειλές στο διαδίκτυο πριν από τις πράξεις τους».



«Για να αποτρέψουμε μελλοντικές τραγωδίες, είναι κρίσιμο να εξετάσουμε αξιολογήσεις απειλητικών συμπεριφορών σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας, ξεκινώντας από τα σπίτια μας, στις σχολικές περιφέρειες και φυσικά στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης».



«Η επίγνωση αυτών των προειδοποιητικών σημείων και η γρήγορη δράση μπορούν να σώσουν ζωές και να κάνουν τις αμερικανικές κοινότητες ασφαλέστερες», σημείωσε.

The tragic mass killing in Minnesota illuminates the need for pre-emptive intervention in identifying potential school shooters. Early warning signs are often evident, with many individuals exhibiting concerning behaviors and making violent threats online prior to their actions.… — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) August 28, 2025

Στη συνέχεια προχώρησε και σε δεύτερη ανάρτηση, στην οποία θέλησε να εκφράσει τη θλίψη της για το τραγικό περιστατικό. «Η καρδιά μου είναι συντετριμμένη για τις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων της σημερινής παράλογης και διεφθαρμένης βίαιης πράξης».



«Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να πει κανείς για να απαλύνει τη θλίψη σας, αλλά σας παρακαλώ να ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι. Οι σκέψεις μου, η αγάπη μου και η βαθύτατη συμπαράστασή μου είναι μαζί σας κατά τη διάρκεια αυτής της τρομερής περιόδου», έγραψε η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ.