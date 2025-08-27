Πυροβολισμοί σε εκκλησία στη Μινεσότα: Νεκροί δύο παιδιά και ο δράστης - Δεκάδες τραυματίες

Τρόμος επικρατεί στη Μινεσότα των ΗΠΑ, καθώς ένας άνδρας ντυμένος στα μαύρα, άνοιξε πυρ μέσα σε εκκλησία, με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο παιδιών, ενώ τουλάχιστον 17 άτομα έχουν τραυματιστεί από την αιματηρή επίθεση. Νεκρός είναι και ο ίδιος δράστης.

Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στην Εκκλησία του Ευαγγελισμού, όπου στεγάζεται το καθολικό σχολείο της περιοχής, στη διάρκεια της πρωινής σχολικής λειτουργίας.

Συγκεκριμένα, δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών σκοτώθηκαν στην ένοπλη επίθεση, όπως ανακοίνωσε ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας. Δύο παιδιά νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Συνολικά, 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση, εκ των οποίων 14 παιδιά.

Ο δράστης πυροβόλησε με τουφέκι από τα παράθυρα του κτιρίου του σχολείου. Έφερε μαζί του και άλλα όπλα.

Ο δράστης αυτοκτόνησε στο πίσω μέρος της εκκλησίας.

Συγκλονίζει μαρτυρία για τους πυροβολισμούς σε εκκλησία στη Μινεσότα. pic.twitter.com/VW27B611k6 — Flash.gr (@flashgrofficial) August 27, 2025

Φωτό: Reuters

Αστυνομικές δυνάμεις αστυνομία και ιατρικό προσωπικό έχουν αναπτυχθεί στο σημείο.

Μέχρι στιγμής, η ταυτότητα και τα κίνητρα του δράστη, δεν έχουν γίνει γνωστά.

«Δεν υπάρχει απειλή για την κοινότητα αυτή τη στιγμή», τόνισε νωρίτερα η διοίκηση του δημαρχείου της πόλης με ανάρτηση στο Χ, αναφέροντας ότι ο ένοπλος δράστης δεν αποτελεί πλέον κίνδυνο.

«Έχω ενημερωθεί για πυροβολισμούς στο Καθολικό Σχολείο Ευαγγελισμού και θα συνεχίσω να σας ενημερώνω καθώς θα έχω περισσότερες πληροφορίες», δήλωσε νωρίτερα ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλτς, με ανάρτηση στο X. «Προσεύχομαι για τα παιδιά και τους δασκάλους μας, των οποίων η πρώτη εβδομάδα στο σχολείο αμαυρώθηκε από αυτή την τρομερή πράξη βίας», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει «ενημερωθεί διεξοδικά» για την «τραγική» επίθεση με πυροβολισμούς σε σχολείο στη Μινεάπολη της Μινεσότα.

«Ο Λευκός Οίκος θα συνεχίσει να παρακολουθεί αυτή την τρομερή κατάσταση», πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ με ανάρτηση στο Truth Social.

Δεκάδες φωτογραφίες και βίντεο από την αιματηρή επίθεση έχουν κατακλύσει τα social media.

Η Καθολική Εκκλησία στη Μινεάπολη ανήκει στην Αρχιεπισκοπή Αγίου Παύλου και Μινεάπολης και πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες καθολικές περιφέρειες στις ΗΠΑ, με περίπου μισό εκατομμύριο καθολικούς πιστούς σε όλη τη μητροπολιτική περιοχή. Διατηρεί ισχυρό δίκτυο σχολείων (δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια) αλλά και πανεπιστημίων. Το πιο γνωστό είναι το University of St. Thomas, που θεωρείται κορυφαίο καθολικό πανεπιστήμιο στη Μινεσότα.

Οι μαθητές του καθολικού σχολείου, στο οποίο φοιτούν παιδιά από το νηπιαγωγείο έως την όγδοη τάξη, επέστρεψαν για την πρώτη τους μέρα από τις καλοκαιρινές διακοπές αυτήν τη Δευτέρα 25 Αυγούστου.