ΗΠΑ: Πυροβόλησαν συντηρητικό σχολιαστή και συνεργάτη του Τραμπ την ώρα που μιλούσε σε εκδήλωση

Θύμα ένοπλης επίθεσης έπεσε ο συντηρητικός σχολιαστής Τσάρλι Κερκ που δέχτηκε πυροβολισμό την Τετάρτη (10/9), κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα (Utah Valley University), στο Όρεμ της Γιούτα.

Η σοκαριστική στιγμή έχει καταγραφεί σε βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου, με εικόνες που είναι πολύ σκληρές.

Βίντεο του περιστατικού που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τον Κερκ να απευθύνεται σε ένα μεγάλο πλήθος σε εξωτερικό χώρο, όταν ένας δυνατός κρότος που έμοιαζε με πυροβολισμό ακούγεται. Στο βίντεο διακρίνεται ο Κερκ να βάζει για μια στιγμή το χέρι του στον λαιμό του, καθώς πέφτει από την καρέκλα του, με τους παρευρισκόμενους να τρέχουν πανικόβλητοι.

Την είδηση μετέδωσε το Fox News, επικαλούμενο εκπρόσωπο του διάσημου συμμάχου του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

An MSNBC anchor called Charlie Kirk “divisive and polarizing” just minutes after he was shot pic.twitter.com/0tYvrZZSsw — Visegrád 24 (@visegrad24) September 10, 2025

«Ο Τσάρλι Κερκ έχει πυροβοληθεί στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα. Η κατάστασή του είναι άγνωστη», δήλωσε ο εκπρόσωπος στο Fox News, το οποίο ανέφερε πως ο Κερκ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

'GOD BLESS HIM': President Trump calls on all Americans to pray for Charlie Kirk after he was shot at Utah event. pic.twitter.com/hdjs5owSxQ — Fox News (@FoxNews) September 10, 2025

«Πυροβολισμοί έπεσαν από ένα κοντινό κτίριο και έχουμε έναν ύποπτο υπό κράτηση», ανέφερε εκπρόσωπος του πανεπιστημίου σε ηλεκτρονικό μήνυμα προς το Reuters.

«Παρακολουθούμε στενά τις αναφορές για τον τραγικό πυροβολισμό που αφορά τον Τσάρλι Κερκ στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα», δήλωσε ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, στο X (πρώην Twitter). «Οι σκέψεις μας είναι με τον Τσάρλι, τους αγαπημένους του, και όλους όσους επηρεάστηκαν». Δήλωσε επίσης πως πράκτορες του FBI θα βρίσκονται σύντομα στο σημείο.

Ο Κερκ, ακτιβιστής και ιδρυτής της συντηρητικής φοιτητικής ομάδας Turning Point USA, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της στήριξης των νέων προς τον Τραμπ τον Νοέμβριο. Οι εκδηλώσεις του στις πανεπιστημιουπόλεις σε όλη τη χώρα συνήθως προσελκύουν μεγάλα πλήθη.

«Πρέπει όλοι να προσευχηθούμε για τον Τσάρλι Κερκ, ο οποίος πυροβολήθηκε», έγραψε ο Τραμπ στο Χ. «Ένας υπέροχος άνθρωπος από την κορυφή ως τα νύχια. Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΤΟΝ ΕΥΛΟΓΕΙ!»