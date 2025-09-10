Ποιος ήταν ο Charlie Kirk, ο στενός συνεργάτης - «κλειδί» του Τραμπ που πυροβολήθηκε στη Γιούτα

Σοκ στην Αμερική αλλά και παγκοσμίως προκάλεσε ο πυροβολισμός του Charlie Kirk μπροστά σε ένα πολυπληθές ακροατήριο που συγκεντρώθηκε σε ανοιχτό χώρο σε πανεπιστήμιο της Γιούτα για να παρακολουθήσει μια από τις -ενίοτε- εμπρηστικές ομιλίες του.

Η ένοπλη επίθεση με στόχο τον 31χρονο σχολιαστή και φανατικό υποστηρικτή του Ντόναλντ Τραμπ, που υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά του, φέρνει στο προσκήνιο έναν από τους πιο επιδραστικούς και αμφιλεγόμενους συντηρητικούς ακτιβιστές των ΗΠΑ, που κατάφερε να μετατραπεί από college dropout δηλαδή από παρείσακτο της κολεγιακής κοινότητας σε έναν από τους πιο στενούς συμμάχους του Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο Μεγάλος, και μάλιστα Θρυλικός, Τσάρλι Κερκ, είναι νεκρός. Κανείς δεν καταλάβαινε και δεν ενστερνίζονταν την Καρδιά της Νεολαίας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής περισσότερο από τον Τσάρλι. Αγαπήθηκε και θαυμάστηκε από ΟΛΟΥΣ, ειδικά από εμένα, και τώρα, δεν είναι πια μαζί μας. Από εμένα και τη Μελάνια τα συλλυπητήριά μας στην όμορφη σύζυγό του Έρικα και την οικογένειά του. Τσάρλι, σε αγαπάμε!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος για την απώλεια του Κερκ.

Από έφηβο επαναστάτη σε πολιτικό influencer

Ο Charlie Kirk ίδρυσε την Turning Point USA σε ηλικία μόλις 18 ετών με σκοπό να συμπλέξει νέους ανθρώπους στον πολιτικό διάλογο. Η πορεία του προς τη φήμη ξεκίνησε όταν εγκατέλειψε το κολλέγιο για να αφοσιωθεί πλήρως στον πολιτικό ακτιβισμό. Η απόφασή του αυτή θα αποδειχθεί καθοριστική για την καριέρα του.

Yo, let’s show these pictures of him not the ones of him being shot, please. Please pray for him. Charlie Kirk USA 🇺🇸 loves you.

God is not done with you. 🙏🏻 pic.twitter.com/rJQMu67ACr — Renee (@TexasCowgrl1111) September 10, 2025

Η ιστοσελίδα του φτάνει πάνω από 100 εκατομμύρια ανθρώπους μηνιαίως και το Axios τον έχει καταγράψει ως έναν από τους κορυφαίους επιδραστικούς συντηρητικούς φωνές στο διαδίκτυο. Παράλληλα, παρουσιάζει το «The Charlie Kirk Show», ένα συντηρητικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα.

Η Turning Point USA: Αυτοκρατορία επιρροής

Η οργάνωση που ίδρυσε ο Kirk έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο ισχυρές συντηρητικές οργανώσεις νεολαίας στις ΗΠΑ. Το 2020, ο Charlie προήδρευσε στους Students for Trump, που ενεργοποίησαν εκατοντάδες χιλιάδες νέους ψηφοφόρους μέσω των περισσότερων από 350 παραρτημάτων της οργάνωσης σε πανεπιστημιακές εστίες σε κρίσιμες πολιτείες.

Charlie Kirk didn’t care about about gun violence. JD Vance called it a fact of life. pic.twitter.com/1IPt1t1dV2 — 🚨🅴🆇🅿🅾🆂🅴 🅼🅰🅶🅰 🅻🅸🅴🆂 (@TeamFactsMatter) September 10, 2025

Η Turning Point USA εστιάζει στην εμπλοκή νέων ανθρώπων στη συντηρητική πολιτική, ενώ το δράση της πτέρυγα της οργάνωσης βοήθησε στην χάραξη της στρατηγικής του Τραμπ κατά την προεκλογική εκστρατεία.

Ωστόσο, η οργάνωση δεν έχει μείνει έξω από την κριτική. Το Νοέμβριο του 2019, το Dartmouth Review χαρακτήρισε την TPUSA ως οργάνωση που προωθούσε τον Charlie Kirk και τον Donald Trump πρώτα, παρά τις συντηρητικές αξίες.

Ο άμεσος σύνδεσμος με τον Τραμπ

Ο Kirk ήταν μέρος μιας μικρής ομάδας πολύ στενών συνεργατών του Τραμπ που είχαν ανατεθεί το φθινόπωρο να διενεργήσουν τεστ αφοσίωσης για δυνητικούς υποψηφίους για ανώτερα αξιώματα στο Πεντάγωνο και στις υπηρεσίες πληροφοριών. Ο Πρόεδρος Donald Trump έχει μιλήσει συχνά θετικά για τον Kirk, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας πριν τις προεδρικές εκλογές τον Νοέμβριο του 2024.

Charlie Kirk shot and killed by unknown gunman at event. Gunman not in custody. https://t.co/gdHW0LwJXk — Kerry J. Zieger (@KerryZieger) September 10, 2025

Η σχέση τους δεν είναι μόνο συμβολική. Στο στούντιο του «The Charlie Kirk Show» εκτίθεται ένα αντίγραφο του Συντάγματος που έχει υπογράψει ο Donald Trump και φέρει υπογραφές από κάθε ομιλητή των συνεδρίων και συνόδων κορυφής της Turning Point από περίπου το 2018-2022.

Αμφιλεγόμενες θέσεις και κριτικές

Η δημόσια παρουσία του Kirk χαρακτηρίζεται από σειρά αμφιλεγόμενων θέσεων που τον έχουν καταστήσει μια πολωτική και αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Ως στενός συνεργάτης του Τραμπ, ο Kirk έχει δημόσια προωθήσει συντηρητικές και φιλο-τραμπικές αιτίες και παραπληροφόρηση σχετικά με την COVID-19, έχει τοποθετηθεί κατά της κριτικής θεωρίας φυλής, και έχει αμφισβητήσει την επιστημονική συναίνεση για την κλιματική αλλαγή.

Ο Charlie Kirk, ιδρυτής της Turning Point USA, κάποτε υποστήριζε τον διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους. Τώρα αγκαλιάζει τον χριστιανικό εθνικισμό και κάνει εκστρατεία για τον Donald Trump. Αυτή η εξέλιχη στις θέσεις του αντικατοπτρίζει την ευρύτερη μεταστροφή πολλών συντηρητικών προς πιο ακραίες θέσεις.

Επίδραση στη νέα γενιά

Παρά τις κριτικές, η επιρροή του Kirk στους νέους Αμερικανούς είναι αδιαμφισβήτητη. Η οργάνωσή του είναι γνωστή για τον ακτιβισμό της στα πανεπιστημιακά ιδρύματα και τις εκστρατείες της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον Kirk να φιλοξενεί συχνά περιοδείες ομιλιών και συγκεντρώσεις.