Νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς σε σχολείο των ΗΠΑ - Τουλάχιστον 2 μαθητές τραυματίστηκαν στο Ντένβερ

Τουλάχιστον δύο μαθητές τραυματίστηκαν σε επεισόδιο με πυροβολισμούς σε γυμνάσιο του Ντένβερ, ανακοίνωσαν οι τοπικές Αρχές την Τετάρτη (10/9).

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που δίνουν τοπικά μέσα, το γραφείο του σερίφη της κομητείας Τζέφερσον ανακοίνωσε ότι οι μαθητές τραυματίστηκαν σε επεισόδιο που έγινε στο Evergreen High School στο Evergreen, περίπου 30 μίλια δυτικά του Ντένβερ, και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Μέχρι αυτή την ώρα, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα άλλες λεπτομέρειες σχετικά με τον πυροβολισμό.



«Παρακολουθώ στενά την κατάσταση στο Evergreen High School και λαμβάνω ζωντανές ενημερώσεις», δήλωσε ο κυβερνήτης του Κολοράντο, Τζάρεντ Πόλις. «Οι αστυνομικοί της πολιτείας υποστηρίζουν τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου στην αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης. Οι μαθητές πρέπει να μπορούν να πηγαίνουν στο σχολείο με ασφάλεια και χωρίς φόβο σε ολόκληρη την πολιτεία και τη χώρα μας. Όλοι προσευχόμαστε για τα θύματα και ολόκληρη την κοινότητα».

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης να κατευθύνονται προς το σχολείο.