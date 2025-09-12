Βίντεο σοκ σε σχολείο στην Αργεντινή: 14χρονη μαθήτρια άνοιξε πυρ μετά από περιστατικά bullying

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε σχολείο στην επαρχία Μεντόζα της Αργεντινής όταν μια 14χρονη μαθήτρια, οπλισμένη με το υπηρεσιακό όπλο του πατέρα της, άνοιξε πυρ μέσα στον σχολικό χώρο, σκορπώντας τον πανικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη, που είναι κόρη αστυνομικού, έκλεψε το υπηρεσιακό όπλο από το σπίτι της και το έφερε στο σχολείο. Οχυρώθηκε στην αυλή και άρχισε να πυροβολεί προς την κατεύθυνση μιας τάξης, μπροστά στα έντρομα μάτια μαθητών και καθηγητών. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, όμως το σοκ ήταν τεράστιο.

Αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για δύο με τρεις πυροβολισμούς. Βίντεο από κινητά τηλέφωνα δείχνουν μαθητές να ουρλιάζουν και να τρέχουν πανικόβλητοι, προσπαθώντας να σωθούν.

Η αστυνομία έφτασε άμεσα στο σημείο, μαζί με ειδικές δυνάμεις και διαπραγματευτές κρίσεων. Μετά από αρκετή ώρα, κατάφεραν να πείσουν την μαθήτρια να παραδώσει το όπλο και να παραδοθεί χωρίς αντίσταση. Η κοπέλα οδηγήθηκε σε νοσοκομείο για ψυχολογική υποστήριξη και η κατάσταση της υγείας της είναι σταθερή. Το σχολείο εκκενώθηκε, ενώ πολλοί μαθητές μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με συμπτώματα νευρικής κρίσης.

Οι αρχές ερευνούν πώς κατάφερε η ανήλικη να πάρει το όπλο, ενώ παράλληλα εξετάζονται οι καταγγελίες για επαναλαμβανόμενο σχολικό εκφοβισμό σε βάρος της.

Δείτε το βίντεο: