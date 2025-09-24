Επίθεση με πυροβολισμούς στο Ντάλας: Τρεις νεκροί, μεταξύ τους ο δράστης

Τουλάχιστον τρεις νεκροί και περισσότεροι τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε σε εγκατάσταση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων στο Ντάλας των ΗΠΑ, το πρωί της Τετάρτης (24/9).

Νεκρός από δικά του πυρά είναι ο δράστης, ο οποίος ήταν λευκός, ελεύθερος σκοπευτής που πυροβόλησε από ταράτσα γειτονικού κτιρίου. Δεν αποκλείεται ο δράστης να είχε και συνεργούς.

Όπως αναφέρει το CNN, ένας ύποπτος είναι νεκρός από τραύμα που φέρεται να προκάλεσε ο ίδιος στον εαυτό του από όπλο, δήλωσε η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ στο X.

«Οι λεπτομέρειες εξακολουθούν να αποκαλύπτονται, αλλά μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπήρξαν πολλαπλοί τραυματισμοί και θάνατοι», ανέφερε η Νόεμ στην ανάρτησή της. Το κίνητρο των πυροβολισμών είναι άγνωστο, πρόσθεσε.

Ο αναπληρωτής διευθυντής της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων, Τοντ Λάιονς, δήλωσε στο CNN νωρίτερα την Τετάρτη ότι τρία άτομα πυροβολήθηκαν, τα οποία μεταφέρθηκαν όλα σε νοσοκομείο. Δεν έδωσε λεπτομέρειες για την ταυτότητά τους.

«Οι προκαταρκτικές πληροφορίες κάνουν λόγο για πιθανό ελεύθερο σκοπευτή», δήλωσε ο Λάιονς.

Υπάλληλοι της ICE, πολίτες και κρατούμενοι μετανάστες είναι γενικά μεταξύ εκείνων που βρίσκονται στην εγκατάσταση.

Το τρίτο περιστατικό ένοπλης επίθεσης στο Τέξας σε λίγους μήνες

Οι πυροβολισμοί της Τετάρτης σηματοδότησαν τουλάχιστον την τρίτη περίπτωση που μια εγκατάσταση της ICE ή της Τελωνειακής και Συνοριακής Προστασίας γίνεται στόχος πυροβολισμών στο Τέξας φέτος.

Στις 4 Ιουλίου, μια ομάδα επιτιθέμενων στόχευσε το Κέντρο Κράτησης Prairieland, κοντά στο Fort Worth, σε αυτό που οι Αρχές περιέγραψαν ως συντονισμένη επίθεση, με έναν αστυνομικό δέχεται πυροβολισμό στον λαιμό.

Ο αστυνομικός επέζησε, ενώ πάνω από 12 άνθρωποι έχουν κατηγορηθεί για τον φερόμενο ρόλο τους στην επίθεση.

Μερικές μέρες αργότερα, ένας 27χρονος άνδρας με τουφέκι σκοτώθηκε από την αστυνομία όταν άνοιξε πυρ σε μια εγκατάσταση Συνοριακής Περιπολίας στο Μακάλεν. Δύο αστυνομικοί και ένας υπάλληλος της Συνοριακής Περιπολίας τραυματίστηκαν, ενώ δεκάδες πυροβολισμοί ανταλλάχθηκαν μεταξύ του δράστη και των Αρχών επιβολής του νόμου.