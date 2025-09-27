Μεταμόρφωση: Συμπλοκή 20 ατόμων σε κρητικό γλέντι - 4 τραυματίες

Τουλάχιστον τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου σε αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε σε κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση.



Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της Ένωσης Κρητών Μεταμόρφωσης, όταν ομάδα ατόμων ήρθε στα χέρια, με αποτέλεσμα τέσσερις να τραυματιστούν. Οι τρεις μεταφέρθηκαν σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ΚΑΤ.



Όπως μετέδωσε το Action24, η συμπλοκή δεν συνδέεται με την εκδήλωση, αλλά φαίνεται να σχετίζεται με υπόθεση οπαδικής βίας.

H Αστυνομία προχώρησε σε αρκετές προσαγωγές.