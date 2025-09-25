Ηλιούπολη: Πυροβολισμοί σε είσοδο πολυκατοικίας τα ξημερώματα

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Ηλιούπολη.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό συνέβη γύρω στη 1 το βράδυ. Δύο άτομα με μοτοσικλέτα άνοιξαν πυρ σε είσοδο πολυκατοικίας, χωρίς ωστόσο, να υπάρξει τραυματισμός.

Βρέθηκαν τρεις τρύπες στην είσοδο της πολυκατοικίας, δύο κάλυκες και μία βολίδα.

Τα κίνητρα των δραστών παραμένουν άγνωστα.