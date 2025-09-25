Ελλάδα Πυροβολισμοί Ηλιούπολη

Ηλιούπολη: Πυροβολισμοί σε είσοδο πολυκατοικίας τα ξημερώματα

Γύρω στη 1 το βράδυ άγνωστοι άνοιξαν πυρ σε είσοδο πολυκατοικίας. Άγνωστα τα κίνητρα των δραστών.

Φωτο αρχείου: Intime
Φωτο αρχείου: Intime
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Ηλιούπολη. 

Συγκεκριμένα, το περιστατικό συνέβη γύρω στη 1 το βράδυ. Δύο άτομα με μοτοσικλέτα άνοιξαν πυρ σε είσοδο πολυκατοικίας, χωρίς ωστόσο, να υπάρξει τραυματισμός.

Βρέθηκαν τρεις τρύπες στην είσοδο της πολυκατοικίας, δύο κάλυκες και μία βολίδα. 

Τα κίνητρα των δραστών παραμένουν άγνωστα.

