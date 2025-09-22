Πυροβολισμοί στο Παγκράτι: Άγνωστοι άνοιξαν πυρ κατά 34χρονου - Τραυματίστηκε σε πλευρά και πλάτη

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει την ενέδρα που έστησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής άγνωστοι σε έναν 34χρονο στην οδό Λεάγρου στο Παγκράτι.

Το θύμα της επίθεσης είναι Έλληνας, ένοικος της πολυκατοικίας και σήμερα αναμένεται να δώσει την πρώτη κατάθεση του στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών που ανέλαβε την προανάκριση.

Να θυμίσουμε ότι στο σημείο βρέθηκαν τρεις κάλυκες από πυροβόλο όπλο, οι οποίοι έχουν ήδη σταλεί στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια για εξέταση.

Ο 34χρονος τραυματίστηκε στα πλευρά και την πλάτη, ενώ διακομίσθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταύρος», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και υποβλήθηκε σε εξετάσεις, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν ότι τα τραύματα του είναι ελαφρά και μετά από δική του απόφαση να του δίνουν εξιτήριο.

Από νωρίς το πρωί αστυνομικοί της Ασφάλειας αναζητούν τυχόν υλικό από κάμερες, αλλά και κάποιον αυτόπτη μάρτυρα.