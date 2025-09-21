Χανιά: Στην εντατική 22χρονος έπειτα από σύγκρουση δύο μηχανών

Δύο άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε λίγο μετά τις πέντε τα ξημερώματα της Κυριακής, στη λεωφόρο Μουρνιών στα Χανιά, στο ύψος των σούπερ μάρκετ.



Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες δύο μηχανές συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα ο ένας οδηγός, 22 χρονών, να υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και να δίνει μάχη για τη ζωή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου.



Σοβαρά τραυματίστηκε και ο δεύτερος οδηγός ο οποίος επίσης νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε καλύτερη, ωστόσο, κατάσταση.