Από Δευτέρα φεύγουν οι τελευταίοι μετανάστες από την Αγυιά- Το «πρακτορείο» διακινητών για την Κρήτη

Από Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου -εκτός απροόπτου- και εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, αναμένεται να αναχωρήσουν και οι τελευταίοι μετανάστες, 368 στον αριθμό, από τον χώρο προσωρινής φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων.

Αυτά γνωστοποίησε μιλώντας σήμερα Σάββατο (20/9) στο MEGA, η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Χανίων, Ελένη Ζερβουδάκη.

«Από την Τρίτη φεύγουν σταδιακά οι άνθρωποι που ήταν στον εκθεσιακό χώρο της Αγιάς. Αυτή την στιγμή έχουμε μείνει με 368 μετανάστες αιγυπτιακής καταγωγής, από το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν οι οποίοι, καλώς εχόντων των πραγμάτων θα φύγουν την Δευτέρα όταν βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες», τόνισε.

«Χθες έφυγαν άλλοι 214 όλοι υπηκοότητας από το Σουδάν. Αυτό που μας ενδιέφερε κυρίως ήταν οι γυναίκες με τα παιδιά, καθώς πλέον οι μετανάστες από το Σουδάν έρχονται πλέον με τις οικογένειές τους, γνωρίζοντας ότι είναι πρόσφυγες που δικαιούνται άσυλο.

Οι μετανάστες από το Σουδάν προωθούνται στην Μαλακάσα. Οι υπόλοιποι, μετά την τροπολογία του υπ. Μετανάστευσης, θα μεταφερθούν στις Σέρρες», ανέφερε η κ. Ζερβουδάκη.

«Για να εγκαταλείψει κάποιος την χώρα του εκτιμώ ότι δεν θα βρισκόταν – για τον έναν ή τον άλλο λόγο – και στις καλύτερες των συνθηκών. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι η τροπολογία δεν έχει πραγματικά βάση γιατί όχι μόνο είχαμε ροές αλλά είχαμε και αύξηση των ροών σε βαθμό που δεν τον έχουμε ξαναζήσει. Από τους 1.300 που ήρθαν στην χώρα μας, κανείς δεν γνώριζε για την νέα τροπολογία του υπουργείου. Πράγματι υπάρχει συνεννόηση μεταξύ των δύο κυβερνήσεων στη Λιβύη. Όταν συνομιλούμε με τους δυτικούς στέλνουν οι ανατολικοί και αντίστροφα. Έχουν δημιουργήσει ένα καλό «πρακτορείο» και προμηθεύουν κόσμο προς την Κρήτη, γιατί το σήμα έχει πέσει για την Γαύδο που η απόσταση είναι Σούδα – Πειραιάς», υπογράμμισε.