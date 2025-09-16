«Πνίγεται» η Κρήτη: Καραβιές μεταναστών και δεσμεύσεις Πλεύρη - «Εντός της ημέρας φεύγουν 600 άτομα»

Ακόμα μία επιχείρηση διάσωσης μεταναστών που βρέθηκαν ανοιχτά της Γαύδου, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 16 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το cretapost, πρόκειται για ένα σκάφος με 69 άτομα που εντόπισε η Frontex και υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος, οι μετανάστες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της χώρας Σφακίων.

Ασφυξία στην Αγυιά - Άθλιες οι συνθήκες

Την ίδια ώρα, ο χώρος προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην Αγυιά «ασφυκτιά», καθώς αυτή τη στιγμή μένουν εκεί τουλάχιστον 1.000 άτομα.

Τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου έγινε ευρεία σύσκεψη – παρουσία του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη – στην Αθήνα προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις. Κατόπιν αυτής, ξεκίνησε η σταδιακή αποσυμφόρηση του χώρου, με 200 άτομα να αναχωρούν με το πλοίο της γραμμής προκειμένου να μεταφερθούν σε δομή στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι μετανάστες διαβιούν σε άθλιες συνθήκες καθώς υπάρχουν μόλις δύο ντουζ και μία τουαλέτα. Παράλληλα, ο κλιματισμός δεν επαρκεί για τόσα άτομα.

Eurokinissi

Πλεύρης: Δεν πρόκειται για φιλοξενία, θεωρούνται κρατούμενοι - Θα φύγουν όλοι

Ο αρμόδιος υπουργός, Θάνος Πλεύρης, έκανε λόγο για την άφιξη περίπου 850 μεταναστών μέσα σε δύο ημέρες, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» στο ΕΡΤnews. Όπως είπε, «από χθες ξεκίνησε η αποσυμφόρηση του νησιού και μέσα σε δύο-τρεις μέρες θα έχουν φύγει όλοι», με μεταφορά σε δομές που υποδεικνύει το υπουργείο.



Διευκρίνισε ότι οι νεοεισερχόμενοι τελούν υπό διοικητική κράτηση ή περιορισμό ελευθερίας, καθώς ισχύει η αναστολή ασύλου για όσους περνούν παράνομα τα σύνορα. «Δεν πρόκειται για δομές φιλοξενίας, αλλά για χώρους περιορισμού, καθώς αυτοί οι άνθρωποι θεωρούνται κρατούμενοι», υπογράμμισε.



Σημείωσε ότι η Κρήτη κατέγραψε 689 αφίξεις τον Αύγουστο και νέες αυξημένες ροές τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου. Το φαινόμενο, όπως είπε, εξετάζεται «αν είναι συγκυριακό ή αν συνδέεται με επιθετική κίνηση κυκλωμάτων διακινητών ή άλλες σκοπιμότητες εργαλειοποίησης».



Σύμφωνα με τον ίδιο, η τροπολογία που εφαρμόστηκε από τον Ιούλιο «λειτούργησε σε απόλυτο βαθμό για δύο μήνες», ωστόσο πλησιάζοντας προς τη λήξη της (11 Οκτωβρίου) «χάνει τη δυναμική της, καθώς ενδέχεται να δώσει κίνητρο σε νέες ροές». Για την επέκταση ή όχι του μέτρου, τόνισε ότι θα υπάρξει αξιολόγηση ανάλογα με τις εξελίξεις και σε συνεννόηση με τους Ευρωπαίους εταίρους.



Ο κ. Πλεύρης επεσήμανε ότι, παρά την εικόνα στην Κρήτη, στο ανατολικό Αιγαίο καταγράφεται μείωση 11% στις ροές, με τη συνεργασία της τουρκικής ακτοφυλακής να συμβάλλει στον περιορισμό των αφίξεων. Αντιθέτως, στην Κρήτη δημιουργήθηκε νέος δίαυλος μεταφοράς μεταναστών, τονίζοντας ότι οι προσωρινοί χώροι φιλοξενίας είχαν συμφωνηθεί να μην δέχονται πάνω από 1.000 άτομα.



Τέλος, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη φύλαξη και παρακολούθηση στη θαλάσσια ζώνη της Λιβύης, με τη συμμετοχή του Λιμενικού και του υπουργείου Άμυνας, δηλώνοντας ότι «αν συνεχιστεί το φαινόμενο, θα υπάρξει κλιμάκωση και σε αυτό το σκέλος».