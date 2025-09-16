Αντιδράσεις στα social για βίντεο από τη Γαύδο: Λουόμενοι σπρώχνουν βάρκα με μετανάστες στη θάλασσα

Αίσθηση έχει προκαλέσει ένα βίντεο από το TikTok, που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και καταγράφει, όπως λέει, την άφιξη πλοιαρίου γεμάτο με μετανάστες σε παραλία της Γαύδου. Στα πλάνα φαίνονται λουόμενοι να σπρώχνουν με τα χέρια τους τη βάρκα ξανά προς τα ανοιχτά.



Στα σχόλια κάτω από το βίντεο, χρήστες εκφράζουν αντίθετες απόψεις:



Κάποιοι επικροτούν την πράξη, χαρακτηρίζοντάς την «παράδειγμα προς μίμηση». Άλλοι μιλάνε για απανθρωπιά, τονίζοντας πως «αν κάποτε χρειαστεί να πάτε σε ξένη χώρα, να σας καλωσορίσουν έτσι».



Το βίντεο συνοδεύεται μάλιστα από την φράση «Τσάμπα ήρθατε παιδιά! Καλή επιστροφή»...





Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη έχουν εκτοξευθεί. Μόνο μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο καταγράφηκαν πάνω από 850 νέες ροές, ενώ οι τοπικές αρχές υπολογίζουν ότι περισσότεροι από 1.100 άνθρωποι βρίσκονται πλέον στο κέντρο της Αγυιάς, όπου διαβιούν κάτω από άθλιες συνθήκες.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, έκανε λόγο για την άφιξη περίπου 850 μεταναστών μέσα σε μόλις δύο ημέρες, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» στο ΕΡΤnews. Όπως είπε, «από χθες ξεκίνησε η αποσυμφόρηση του νησιού και μέσα σε δύο-τρεις μέρες θα έχουν φύγει όλοι», με μεταφορά σε δομές που υποδεικνύει το υπουργείο.



Διευκρίνισε ότι οι νεοεισερχόμενοι τελούν υπό διοικητική κράτηση ή περιορισμό ελευθερίας, καθώς ισχύει η αναστολή ασύλου για όσους περνούν παράνομα τα σύνορα. «Δεν πρόκειται για δομές φιλοξενίας, αλλά για χώρους περιορισμού, καθώς αυτοί οι άνθρωποι θεωρούνται κρατούμενοι», υπογράμμισε.



Το φαινόμενο, όπως είπε, εξετάζεται «αν είναι συγκυριακό ή αν συνδέεται με επιθετική κίνηση κυκλωμάτων διακινητών ή άλλες σκοπιμότητες εργαλειοποίησης».