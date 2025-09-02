Πλεύρης για μετανάστες: Υπάρχουν και κακομαθημένοι που νομίζουν ότι η Ευρώπη τους χρωστάει

«Ναι, υπάρχουν κατατρεγμένοι, αλλά υπάρχουν και πολλοί κακομαθημένοι που νομίζουν ότι η Ευρώπη τους χρωστάει». Με αυτό τον τρόπο απάντησε ο Θάνος Πλεύρης στην σκληρή κριτική της αντιπολίτευσης επί του μεταναστευτικού νομοσχεδίου, υπεραμυνόμενος της αυστηροποίησης των διατάξεων.

«Βιδώνουν τα τραπέζια στις δομές»

Παρεμβαίνοντας στην Ολομέλεια όπου συζητείται το προς ψήφιση νομοσχέδιο - το οποίο καταψηφίζουν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΝΕΑΡ και Πλεύση Ελευθερίας - ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κατήγγειλε πως στις δομές «το 20 με 25% των φθορών είναι εσκεμμένες», μιλώντας μάλιστα για «βιδωμένα τραπέζια στα εστιατόρια», καθώς κάποιοι «πετάνε τα τραπέζια επειδή δεν τους αρέσει το φαγητό».

«Υπάρχει μια ζυγαριά. Από τη μία είναι τα δικαιώματα των παρανόμων που έχει απορριφθεί η αίτηση ασύλου τους και από την άλλη τα δικαιώματα των Ελλήνων που θέλουν να προστατευτούν και θέλουν την πάταξη της λαθρομετανάστευσης. Η ζυγαριά κλίνει υπέρ των Ελλήνων, είτε σας αρέσει είτε όχι!», ανέφερε, σημειώνοντας πως ανέμενε τις αντιδράσεις από τη Διεθνή Αμνηστία και τις ΜΚΟ.

«Έρχεται κάποιος στην Ελλάδα και λέει ψέματα για την ταυτότητά του. Γιατί να τον αφήσω ελεύθερο να κυκλοφορεί στην Κυψέλη και τον Άγιο Παντελεήμονα; Εαν απορριφθεί το αίτημα για άσυλο, είναι παράνομος πια και προς επιστροφή, εκεί μπαίνει το ηλεκτρονικό βραχιολάκι και η επιτήρηση. Μετά έχεις να επιλέξεις εάν θα πας πέντε χρόνια φυλακή ή εάν θα επιστρέψεις», ανέφερε, περιγράφοντας τις νέες προβλέψεις του νομοσχεδίου, με τις οποίες ποινικοποιείται η παράνομη παραμονή.

Κλείνει η δομή των Θερμοπυλών

Την ίδια στιγμή, ο Θάνος Πλεύρης ανακοίνωσε πως πρόθεση της κυβέρνησης είναι να κλείσει η δομή των Θερμοπυλών, καθώς απώτερος στόχος είναι το κλείσιμο όλων των μικρών δομών των 100-200 ατόμων. Όσο για το Ανατολικό Αιγαίο, επέμεινε πως δεν πρόκειται να επιβαρυνθεί με παραπάνω μετανάστες από τις ροές που ήδη δέχεται.

Ο Θάνος Πλεύρης παρουσίασε τα στοιχεία των αφίξεων στην Κρήτη, μετά από την ψήφιση της τροπολογίας για την αναστολή εξέτασης ασύλου, ενημερώνοντας πως τον Αύγουστο οι ροές ανήλθαν σε 689, έναντι 3.624 τον Ιούλιο, εκ των οποίων περισσότερες από 2.000 ήταν την πρώτη εβδομάδα, προτού ψηφιστεί η τροπολογία, εξηγώντας πως τον Αύγουστο παρατηρήθηκαν οι μικρότερες ροές όλου του έτους.

Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ

Στρέφοντας τα βέλη του στο ΠΑΣΟΚ, ο Θάνος Πλεύρης το κατηγόρησε για ανυπαρξία προτάσεων και «έκθεση ιδεών».

«Κάποια κόμματα δήλωσαν “παρών” και στήριξαν την αντισυνταγματικότητα στο πάγωμα του ασύλου. Να πάει και να πει ο κύριος Ανδρουλάκης όταν κατέβει στην Κρήτη ότι συγκροτήθηκαν οι ροές επειδή ψηφίστηκε η τροπολογία για την αναστολή ασύλου και επειδή έγινε και δουλειά από τον υπουργό Εξωτερικών με τον Χαφτάρ», σχολίασε.

Υπόλογοι στον ΣΥΡΙΖΑ για την πολιτική των ανοιχτών συνόρων

Ο υπουργός επιτέθηκε και στον ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας τον για πολιτική των ανοιχτών συνόρων.

«Δεν ξεχωρίζετε τον πρόσφυγα από τον μετανάστη. Θέλετε το σύνολο των μεταναστών που θέλουν να έρθουν, να έρθουν. Δεν πιστεύετε στο έθνος, αλλά στο λαό, ο οποίος σαν αμάγαλμα να γίνει κάτι. Νομίζετε πως το μεταναστευτικό είναι η λύση του δημογραφικού. Δεν θα λυθεί κανένα δημογραφικό. Θέλεις να προστατεύσεις τη χώρα σου από όσους δεν μοιράζονται τις ίδιες αξίες με εσένα και θέλουν να τις επιβάλλουν», υποστήριξε.

Την ίδια στιγμή, έκανε λόγο για αμηχανία εκ μέρους των κομμάτων που βρίσκονται δεξιότερα της ΝΔ.

Βορίδης: Ψευτοανθρωπισμός της αντιπολίτευσης

Επίθεση στην αντιπολίτευση για την κριτική που ασκεί στο προς ψήφιση μεταναστευτικό νομοσχέδιο εξαπέλυσε νωρίτερα και ο Μάκης Βορίδης, καταλογίζοντάς της «ψευτοανθρωπισμό».

Ο τέως υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο οποίος είχε επεξεργαστεί το νομοσχέδιο πριν αποχωρήσει από το τιμόνι του υπουργείου, ευχαρίστησε τον διάδοχό του Θάνο Πλεύρη για την υιοθέτηση της νομοθετικής του εργασίας, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις των κομμάτων της Αριστεράς.

«Οι επιστροφές είναι χαμηλές. Εαν κάτι δεν πάει καλά, κάτι πρέπει να διορθώσουμε. Δεν απασχολεί την αντιπολίτευση το βασικό ερώτημα. Θέλουμε να επιστρέφουν στη χώρα τους οι παρονόμως ευρισκόμενοι στην Ελλάδα;», ρώτησε την Αριστερά ο βουλευτής της ΝΔ, κατηγορώντας την πως μετέρχεται μια επιχειρηματολογία που εξαφανίζει τη διάκριση μεταξύ νόμιμου και παράνομου μετανάστη και μιλάει για «ρατσισμούς».

«Είναι νομική η διάκριση. Ποιος ρατσισμός; Είναι νομίμως ή παρανόμως εδώ αυτός ο άνθρωπος; Αυτή είναι η διάκριση. Τι νόημα έχει να συζητάμε εάν κάποιος δικαιούται άσυλο σε διαφορετική περίπτωση; Ας πει η Αριστερά ότι αυτή είναι η θέση σας. Δεν θέλετε να φεύγουν οι παράνομοι από εδώ, γι’ αυτό λέτε όχι», υποστήριξε ο Μάκης Βορίδης.