Θάνος Πλεύρης: Το μεταναστευτικό δεν μπορεί να λύσει το δημογραφικό

Στην σκληρή γραμμή που ο ίδιος ακολουθεί στο μεταναστευτικό με ανοίγματα προς το ΠΑΣΟΚ και καυστική κριτική προς τον Αλέξη Τσίπρα κινήθηκε ο Θάνος Πλεύρης. Ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, μιλώντας στο Action 24, υπερασπίστηκε την πολιτική της Ελλάδας τονίζοντας ότι είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που θεσπίζει ως ποινικό αδίκημα την παράνομη είσοδο. «Τα σκληρά μέτρα στο μεταναστευτικό είναι μέτρα αναγκαιότητας», ανέφερε, σημειώνοντας ότι έχει μεταστραφεί το κλίμα και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Ο Θάνος Πλεύρης, σχολίασε τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ και τις φοροελαφρύνσεις, τονίζοντας ότι «η κυβέρνηση δεν έδωσε επιδόματα, αλλά σταθερές και μόνιμες φοροελαφρύνσεις». Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η φορολογική μεταρρύθμιση «δεν λύνει τα προβλήματα της καθημερινότητας, αλλά σίγουρα βελτιώνει την κατάσταση».

Για τα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον Αντώνη Σαμαρά και τις εκτιμήσεις ότι αποτελούν άνοιγμα προς τον διαγραφέντα από τη Νέα Δημοκρατία πρώην πρωθυπουργό, απέφυγε να απαντήσει ευθέως για το αν θα έπρεπε να επιστρέψει στο κόμμα. Ωστόσο, υπογράμμισε με νόημα ότι «ο Αντώνης Σαμαράς ήταν πρόεδρος και πρωθυπουργός, άρα είναι μέρος της παράταξης».

Ο υπουργός Μετανάστευσης δεν άνοιξε τα χαρτιά του για το ενδεχόμενο συνεργασίας με συγκεκριμένα κόμματα μετά τις επικείμενες εκλογές, μένοντας στη «γραμμή» του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως τη διατύπωσε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ότι «οι πολίτες θα αποφασίσουν για αυτοδυναμία ή συνεργασίες».

Ο Θάνος Πλεύρης, συνεχίζοντας στη γραμμή του πρωθυπουργού, έριξε γέφυρες προς το ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι «με το ΠΑΣΟΚ μπορεί να βρεθεί μια κοινή αναφορά, όπως το Εθνικό Απολυτήριο». «Στη συνταγματική αναθεώρηση υπάρχουν τέσσερις πυλώνες που μπορεί να βρεθεί κοινός τόπος με το ΠΑΣΟΚ. Βλέπω αμηχανία στην αντιπολίτευση για τα μέτρα. Δεν μπορούν να μην τα ψηφίσουν».

Για το ενδεχόμενο επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή μέσα από έναν νέο πολιτικό φορέα, είπε ότι «έχω την αίσθηση ότι για κάθε κίνηση του Τσίπρα θα υπάρχει σχετική κριτική για όσα έκανε στην κυβερνητική του θητεία».

«Το μεταναστευτικό δεν λύνει το δημογραφικό»

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραταθει πέραν του τριμήνου το διάστημα κατά το οποίο θα συνεχίσουν να απορρίπτονται τα αιτήματα ασύλου.