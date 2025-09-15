«Ασφυκτιά» η Κρήτη - Νέες μεταναστευτικές ροές πλημμυρίζουν τα κέντρα φιλοξενίας

Νέες μεταναστευτικές ροές φαίνεται να προκαλούν νέα προβλήματα σε περιοχές της Κρήτης αφού μόλις το τελευταίο διήμερο οι «αφίξεις» στο νησί έχουν φτάσει τις εκατοντάδες.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε δημοσίευμα του cretapost.gr, μέσα στο Σαββατοκύριακο στα νότια της Γαύδου έφταναν – με διαφορά λίγων ωρών – σκάφη στα οποία επέβαιναν δεκάδες μετανάστες με την Frontex και τις λιμενικές αρχές να σπεύδουν προς τη διάσωσή τους.

Αποτέλεσμα είναι οι εκατοντάδες μετανάστες να μεταφερθούν στην Αγυιά για προσωρινή φιλοξενία, γεγονός που προκάλεσε προβλήματα, αφού ήδη στον χώρο μένουν εδώ και 28 ημέρες 348 μετανάστες των οποίων οι προβλεπόμενες διαδικασίες έχουν «παγώσει» με αποτέλεσμα να παραμένουν στο σημείο. Μάλιστα, οι εκατοντάδες μετανάστες μένουν σε άθλιες συνθήκες καθώς υπάρχουν μόλις δύο ντουζ και μία τουαλέτα, ο κλιματισμός δεν επαρκεί για τόσα άτομα ενώ υπάρχει ο κίνδυνος για μία υγειονομική «βόμβα».

«Βρισκόμαστε στο έλεος των συνθηκών»

Σε αυτόν τον αριθμό έρχονται να προστεθούν και οι νέοι μετανάστες που έφταναν «κατά ρυπάς» το Σαββατοκύριακο με αποτέλεσμα οι άνθρωποι που θα φιλοξενούνται στο σημείο να ξεπερνούν τους 1.100, ενώ την ίδια ώρα βρίσκονται σε απόγνωση φορείς που έχουν αναλάβει την φιλοξενία των μεταναστών.

«Οι καταστάσεις που βιώνουμε είναι πρωτόγνωρες και απίστευτες. Έχει χαθεί κάθε έλεγχος. Βρισκόμαστε στο έλεος των συνθηκών», επισημαίνει η αρμόδια αντιδήμαρχος, Ελένη Ζερβουδάκη και τονίζει πως «υπάρχουν μετανάστες που βρίσκονται στην Αγυιά από τις 18 Αυγούστου και δεν βλέπουμε το κράτος να τους μεταφέρει στις υπόλοιπες δομές. Τώρα με τη νέα εισροή των μεταναστών υπάρχει ο κίνδυνος να μετατραπεί η Αγυιά σε μία υγειονομική βόμβα».

Τις τελευταίες ώρες κυριαρχεί το σενάριο πως σήμερα αναμένεται να αποσυμφορηθεί έστω και λίγο η κατάσταση στην Αγυιά καθώς συζητιέται να αναχωρήσουν από το σημείο αρκετοί μετανάστες, ωστόσο, η κατάσταση παραμένει έκρυθμη με τους τοπικούς φορείς να ζητούν εδώ και τώρα λύση στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί.