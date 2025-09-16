Σύσκεψη για το μεταναστευτικό: Τι αποφασίστηκε για την αποσυμφόρηση της Κρήτης

Η Κρήτη ασφυκτιά, καθώς νέες μεταναστευτικές ροές πλημμυρίζουν τα κέντρα φιλοξενίας και η κυβέρνηση αναζητά λύσεις προκειμένου να αποσυμφορηθεί το νησί από τους περίπου 1.500 παράνομους μετανάστες που έφτασαν τις τελευταίες ημέρες.

Με σκοπό να μπορέσει να «ανασάνει» η Κρήτη από το κύμα μεταναστών που δέχθηκε τα τελευταία 24ωρα, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου 2025 ευρεία σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προεδρία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης και ο αρχηγός του Λιμενικού Σώματος, αντιναύαρχος Τρύφων Κοντιζάς.

Στη σύσκεψη εξετάστηκαν όλα τα επιχειρησιακά δεδομένα και αποφασίστηκε ότι το Λιμενικό και η Αστυνομία θα αναλάβουν να μεταφέρουν περίπου 600-700 μετανάστες σε κλειστές δομές στην ηπειρωτική χώρα. Η επιχείρηση μάλιστα θα ξεκινήσει άμεσα (πιθανότατα το βράδυ της Δευτέρας), με 500 μετανάστες να μεταφέρονται σε πρώτη φάση. Σύμφωνα με το πλάνο, η επιχείρηση μεταφοράς αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου.

Οι Αρχές πάντως διαπίστωσαν ότι οι ροές τη Δευτέρα εμφάνισαν πτωτική τάση, ενώ από την πλευρά της Λιβύης τονίζεται ότι η έξαρση που παρατηρήθηκε τις τελευταίες ημέρες ήταν προσωρινή.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι τη Δευτέρα (15/09) υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), πραγματοποιήθηκε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 40 αλλοδαπών επιβαινόντων σε λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 25 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από το Λιμενικό Σώμα, οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από παραπλέον πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης, το οποίο ανταποκρίθηκε στο σήμα κινδύνου. Στη συνέχεια, με τη συνδρομή του Λιμενικού οργανώθηκε η ασφαλής μεταφορά τους στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων.