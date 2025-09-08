Γεραπετρίτης σε Μπ. Χαφτάρ: Ανυπόστατο το τουρκολιβυκό μνημόνιο - Ετοιμότητα για τις θαλάσσιες ζώνες

Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών η συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Γενικό Διευθυντή του Ταμείου για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Λιβύης, Μπελκασίμ Χαφτάρ.



Κατά τις συνομιλίες οι δυο πλευρές αναφέρθηκαν στις ιστορικές σχέσεις των δύο χωρών και την αμοιβαία βούληση για την προώθηση και οικοδόμηση ενός ειλικρινούς διαλόγου, με πηγές του υπουργείου Εξωτερικών να λένε χαρακτηριστικά πως «μπήκαν οι βάσεις». Η επίσκεψη του γιού του Στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ στην Αθήνα αποτέλεσε ευκαιρία για τη διερεύνηση τρόπων ενίσχυσης της συνεργασίας στους τομείς του κατασκευών, της ενέργειας, των επενδύσεων και των μεταφορών σε συνδυασμό με την προετοιμασία της επικείμενης ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής στη Βεγγάζη, η οποία αναμένεται εντός του φθινοπώρου.

Επί τάπητος το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο





Παρά το γεγονός ότι Αθήνα και Βεγγάζη δεν έχουν μέχρι στιγμής προχωρήσει στη δημιουργία τεχνικών επιτροπών - όπως αντίστοιχα έχει συμβεί με την ανατολική Λιβύη - ώστε να ξεκινήσει η συζήτηση για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης επανέλαβε στον Μπελκασίμ Χαφτάρ την ελληνική και ευρωπαϊκή θέση για το ζήτημα του άκυρου και ανυπόστατου τουρκολιβυκού μνημονίου. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του Flash.gr, ο υπουργός Εξωτερικών έθεσε το ζήτημα των θαλασσίων ζωνών, με τις δύο πλευρές να εκφράζουν τη βούλησή τους για το επόμενο βήμα.



Υπενθυμίζεται ότι την ερχόμενη Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2025, το κατώφλι του υπουργείου Εξωτερικών θα περάσει ο υπουργός Εξωτερικών της μεταβατικής κυβέρνησης, Ταχέρ αλ Μπαούρ, όπου, εκτός των διμερών σχέσεων, οι δύο άνδρες θα συζητήσουν για τις θαλάσσιες ζώνες. Αυτό το όποιο μένει να οριστεί είναι η ημερομηνία έναρξης των διαπραγματεύσεων μεταξύ των τεχνικών επιτροπών, αρχικά από την πλευρά της Τρίπολης, με την Αθήνα να ξεκαθαρίζει ότι πρόκειται για διερευνητικές συνομιλίες.



Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τις επαφές που είχε με τον Μπελκασίμ Χαφτάρ επεσήμανε τον εποικοδομητικό ρόλο της Ελλάδας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, για την επίτευξη ενότητας και σταθερότητας στη Λιβύη, με απώτερο στόχο να καταστεί η Μεσόγειος θάλασσα ειρήνης και ευημερίας.

Συνέχιση συνεργασίας στο μεταναστευτικό



Επί τάπητος τέθηκε και το κρίσιμο ζήτημα του μεταναστευτικού με τον έλληνα υπουργό Εξωτερικών να εκφράζει την ικανοποίησή του για την κατακόρυφη μείωση των ροών από το Τομπρούκ προς την Κρήτη, μετά την επίσκεψή του στη Βεγγάζη. Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε ότι θα συνεχιστεί η εκπαίδευση στελεχών της λιβυκής ακτοφυλακής στην Ελλάδα, με αντικείμενο τη ναυτική αποτροπή και τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών. Να σημειωθεί ότι στα τέλη Αυγούστου ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος όπου αφορούσε την εκπαίδευση 48 στελεχών της λιβυκής ακτοφυλακής.



Κατά την παραμονή του στην Αθήνα ο Μπελκασίμ Χαφτάρ έγινε δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τις δύο πλευρές να συζητούν τρόπους ενίσχυσης στον οικονομικό και εμπορικό τομέα.