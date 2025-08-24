Αναρτήθηκε στον ΟΗΕ η ρηματική διακοίνωση της Ελλάδας: «Ανυπόστατες οι αιτιάσεις της Λιβύης»

Δημοσιεύθηκε από τον ΟΗΕ η ελληνική ρηματική διακοίνωση προς τη Λιβύη σχετικά με τις άκυρες και ανυπόστατες αιτιάσεις της εις βάρος της χώρας μας. Η ρηματική διακοίνωση κατατέθηκε από την Αθήνα στις 5 Αυγούστου και ήρθε σε απάντηση της λιβυκής ρηματικής διακοίνωσης στα Ηνωμένα Έθνη, στην οποία γινόταν λόγος για παραβίαση της κυριαρχίας της Λιβύης και για παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ενώ αμφισβητείτο η ελληνική θέση για τη μέση γραμμή ανάμεσα στις δύο χώρες.

Η ρηματική διακοίνωση της Αθήνας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την εκμετάλλευση των υδρογοναθράκων νοτίως της Κρήτης απαντά σε όλα τα επιχειρήματα που εξέφρασε η Λιβύη στον ΟΗΕ στις 20 Ιουνίου, τονίζουν διπλωματικές πηγές μιλώντας στο Flash.gr.

Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι στο ίδιο ύφος αναμένεται να είναι η ελληνική απάντηση και στη ρηματική διακοίνωση της 27ης Μαΐου της Λιβύης για τα εξωτερικά όρια της υφαλοκρηπίδας της στη Μεσόγειο. Την ίδια στιγμή, οι δύο πλευρές μετά και τις επισκέψεις του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, στη γειτονική χώρα βρίσκονται σε επικοινωνία, με διπλωματικές πηγές να σημειώνουν ότι οι τεχνικές συζητήσεις για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών με την Τρίπολη αναμένονται να ξεκινήσουν στις αρχές Φθινοπώρου, ενώ τις επόμενες εβδομάδες ελληνική επιχειρηματική αποστολή θα ταξιδέψει στη Βεγγάζη.

Η ρηματική διακοίνωση της Αθήνας

Σύμφωνα με την επιστολή που κατέθεσε στον ΟΗΕ, η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας, στην ανακοίνωση του διεθνούς διαγωνισμού για την εξερεύνηση και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου (τεμάχια «Α2» και «Νότια Πελοποννήσου») και νότια της Κρήτης (τεμάχια «Νότια Κρήτης 1» και «Νότια Κρήτης 2»), τα θαλάσσια οικόπεδα βρίσκονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας/αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. «Επομένως, βρίσκονται αποκλειστικά εντός περιοχών υπό ελληνική δικαιοδοσία, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, και δεν παραβιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Λιβύης», αναφέρεται στην επιστολή.

Διαβάστε την ρηματική ανακοίνωση της Ελλάδας.

Όπως τονίζεται: τα εξωτερικά όρια των υπεράκτιων περιοχών «Νότια της Κρήτης 1» και «Νότια της Κρήτης 2» έχουν καθοριστεί με βάση την ισοσταθμιστική γραμμή μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, και σύμφωνα με τη Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για την οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μεταξύ των δύο χωρών, η οποία υπογράφηκε στο Κάιρο στις 6 Αυγούστου 2020. Ως εκ τούτου, οι ισχυρισμοί της λιβυκής πλευράς, όπως αντανακλώνται στην προαναφερθείσα βερμπάλ σημείωση σχετικά με τις προαναφερθείσες υπεράκτιες περιοχές, είναι αβάσιμοι, στερούνται οποιασδήποτε νομικής βάσης και αγνοούν το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει ipso facto και ab initio κυριαρχικά δικαιώματα επί της υφαλοκρηπίδας και των πόρων της στις εν λόγω περιοχές.

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των αδειών που έχουν ήδη χορηγηθεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές για την εξερεύνηση και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, καθώς και για το ζήτημα των σχετικών ερευνών στις θαλάσσιες περιοχές νοτιοδυτικά και δυτικά της Κρήτης, στην απάντηση της Αθήνας σημειώνεται ότι «οι περιοχές αυτές βρίσκονται αποκλειστικά εντός των περιοχών ελληνικής δικαιοδοσίας, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, και οι εν λόγω άδειες δεν παραβιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Λιβύης».

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία υπογραμμίζει, εν προκειμένω, ότι οι ελληνικές αρχές έχουν ήδη εκδώσει, το 2014 και το 2017, προκηρύξεις για διεθνή διαγωνισμό για άδειες εξερεύνησης και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, συνοδευόμενες από χάρτες και ακριβείς συντεταγμένες. Οι προκηρύξεις αυτές δημοσιεύθηκαν τόσο στην Ελληνική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθώς και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς, εκείνη την εποχή, να διατυπωθεί καμία αντίρρηση από τη λιβυκή πλευρά.

Επίσης, η επιστολή της Αθήνας ξεκαθαρίζει ότι η Ελλάδα έχει επανειλημμένα ενημερώσει τα Ηνωμένα Έθνη ότι, ελλείψει συμφωνιών θαλάσσιας οριοθέτησης, τα εξωτερικά όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (αφού αυτή κηρυχθεί) είναι η μέση γραμμή, κάθε σημείο της οποίας είναι ισαπέχον από τα πλησιέστερα σημεία των βασικών γραμμών (τόσο ηπειρωτικές όσο και νησιωτικές) από τις οποίες μετράται το πλάτος των χωρικών υδάτων, όπως ήδη τονίστηκε στην επιστολή της 29ης Σεπτεμβρίου 2020 του Μόνιμου Αντιπροσώπου της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη προς τον Γενικό Γραμματέα.

Όσον αφορά την υποτιθέμενη «συνοριακή γραμμή που χωρίζει τη Λιβύη και τη γειτονική της χώρα, Ελλάδα», που αναφέρει η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Λιβύης και απεικονίζεται στους χάρτες 1 και 2 του εν λόγω παραρτήματος, η Ελλάδα υπογραμμίζει ότι «η εν λόγω "συνοριακή γραμμή" είναι νομικά αβάσιμη και έχει χαραχθεί με πλήρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, όπως αυτό αντικατοπτρίζεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Ως εκ τούτου, απορρίπτεται στο σύνολό της».

Στα επιχείρηματά της η Αθήνα αναφέρει στην επιστολή προς τον ΟΗΕ: Πρώτον, το ανατολικότερο τμήμα αυτής της «συνοριακής γραμμής» φαίνεται να συμπίπτει με την υποτιθέμενη οριοθετική γραμμή που ορίζεται στο «Μνημόνιο Συνεννόησης μεταξύ της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας της Λιβύης και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας σχετικά με την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο», που υπογράφηκε στις 27 Νοεμβρίου 2019. Το εν λόγω μνημόνιο, μεταξύ άλλων, αγνοεί πλήρως την παρουσία πολυάριθμων ελληνικών νησιών, όπως η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, και παραβιάζει το δικαίωμά τους να δημιουργούν θαλάσσιες ζώνες πέραν των τετραγωνικών θαλάσσιων υδάτων. Δεν έχει νομικές συνέπειες και δεν δημιουργεί κανένα αποτέλεσμα, ούτε για τα υποτιθέμενα συμβαλλόμενα μέρη ούτε για την Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο τρίτο κράτος.

Επιπλέον, η υποτιθέμενη «συνοριακή γραμμή» της Λιβύης έχει μετρηθεί από τις ευθείες βασικές γραμμές που καθόρισε η Λιβύη το 2005, καθώς και από μια γραμμή που διασχίζει τον Κόλπο της Σίρτης, οι οποίες είναι όλες παράνομες και αδικαιολόγητες σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, όπως υπενθυμίζεται στην επιστολή της 17ης Ιανουαρίου 2024 του Μόνιμου Αντιπροσώπου της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη προς τον Γενικό Γραμματέα.

Η υποτιθέμενη «συνοριακή γραμμή» της Λιβύης έχει επίσης χαραχθεί με πλήρη παραβίαση όλων των ελληνικών νησιών και των δικαιωμάτων τους σε θαλάσσιες ζώνες (συμπεριλαμβανομένης της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης). Όπως έχει επανειλημμένα τονίσει η Ελλάδα τα νησιά, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, δημιουργούν, σύμφωνα με το άρθρο 121, παράγραφος 2 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και το εθιμικό διεθνές δίκαιο, θαλάσσια δικαιώματα πέραν των τετραγωνικών θαλασσών τους, όπως και κάθε άλλη χερσαία επικράτεια.