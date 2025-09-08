Με τον γιο του Χαφτάρ συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Παρών και ο Γεραπετρίτης

Συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή του Ταμείου για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Λιβύης, Μπελγκασέμ Χαφτάρ, είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στην οποία συμμετείχε και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσής τους στον οικονομικό και εμπορικό τομέα.

Ο Μπελγκασέμ Χαφτάρ είναι γιος του Χαλίφα Χαφτάρ, που κρατά την εξουσία στην Ανατολική Λιβύη. Ταξίδεψε στην Αθήνα προκειμένου να έχει σειρά συναντήσεων με Έλληνες αξιωματούχους.

Το πρωί συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ στη συνέχεια θα έχει συνομιλίες και με τον υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη.