Καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου και τουρκολιβυκό μνημόνιο «βράζουν» τα νερά της Μεσογείου

Κάτι περισσότερο από θερμό αναμένεται να είναι το Φθινόπωρο σε γεωπολιτικό επίπεδο. Η Ελλάδα μέσω του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη έριξε τροχιοδεικτικά πυρά προς την Τουρκία. Την ίδια ώρα η επίσκεψη του επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών στην Ανατολική Λιβύη προκαλεί εγρήγορση για το ενδεχόμενο επικύρωσης του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου.

Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό σταθμό την Δευτέρα (25/8) υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θα δεν θα εγκαταλείψει τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην ανατολική Μεσόγειο, καθώς και πώς είναι διατεθειμένη να απαντήσει επί του πεδίου σε όποια τουρκική πρόκληση.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης για τις σχέσεις με τη Λιβύη, έκανε λόγο ότι η χώρα μας έχει μια ικανοποιητική λειτουργική σχέση και με τις δυο πλευρές, ενώ χαρακτήρισε τη Λιβύη μια χώρα με πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες και πολλά προβλήματα. Ακόμη, τόνισε ότι η Λιβύη σεβάστηκε τη μέση γραμμή στον καθορισμό των θαλάσσιων οικοπέδων, ενώ διεμήνυσε ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουμε καμία παραβίαση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, η Ελλάδα δεν πρόκειται να τα δεχτεί σε καμία περίπτωση.

«Το καλώδιο θα συνεχίσει κανονικά»

Ταυτόχρονα, για την πραγματοποίηση του έργου της διασύνδεσης του ηλεκτρικού καλωδίου Κύπρου Ελλάδας ο Γιώργος​ Γεραπετρίτης είπε ότι θα συνεχιστεί το έργο κανονικά, είναι ένα έργο ευρωπαϊκό, δεν πρόκειται να είμαστε παθητικοί, εμείς θα συνεχίσουμε κανονικά τις έρευνες και θα το υποστηρίξουμε​.

Παράλληλα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε ότι η Ελλάδα είναι προετοιμασμένη για όλα τα ενδεχόμενα και βεβαίως δεν υπάρχει καμία περίπτωση αμφισβήτησης των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.​

Προάγγελος τουρκολιβυκού μνημονίου η επίσκεψη Καλίν;

Την ίδια ώρα το ταξίδι του Ιμπραήμ Καλίν στην Ανατολική Λιβύη ανεβάζει το θερμόμετρο στα νερά της Μεσογείου, ενώ τουρκικά δημοσιεύματα αφήνουν να εννοηθεί ότι θα υπάρξει κινητικότητα και στο θέμα του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου.

Σύμφωνα με την τουρκική φιλοκυβερνητική εφημερίδα Γενί Σαφάκ, την επόμενη εβδομάδα θα επικυρωθεί από την Βουλή των Αντιπροσώπων του Τομπρούκ το λεγόμενο τουρκο-λιβυκό Μνημόνιο, που υπογράφηκε μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης το 2019.

Για την Τουρκία ενδεχόμενη επικύρωση του μνημονίου από την Βουλή της ανατολικής Λιβύσης θα οδηγήσει στην ενίσχυση της θεωρίας περί Γαλάζιας Πατρίδας, απέναντι στην οριοθέτηση ΑΟΖ Ελλάδας-Αιγύπτου το 2020.

Στην εξίσωση θα πρέπει να μπει και η Αίγυπτος, καθώς τους τελευταίους μήνες η «επίθεση γοητείας» από την Τουρκία προς το Κάιρο έχει ενταθεί, με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης να υποστηρίζουν ότι υπάρχουν διαπραγματεύσεις για μια πλειάδα τομέων από τις αμυντικές προμήθειες μέχρι την ενεργειακή συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου.

Άσκηση πάνω από την περιοχή του καλωδίου

Εάν τελικά η επίσκεψη Καλίν στον Χαφτάρ συμπέσει με την φημολογούμενη επικύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου, τότε θα συμπέσει με την μεγάλης έκτασης ναυτική άσκηση «ΕΥΝΟΜΙΑ» που προγραμματίζεται να διεξαχθεί στην θαλάσσια περιοχή που νοητά βρίσκεται στην περιοχή που θα ποντιστεί το καλώδιο. Στην άσκηση θα συμμετάσχουν Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία και Κύπρος χώρες που εμπλέκονται στην πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου στο πλαίσιο του GSI.