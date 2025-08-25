Συνάντηση Καλίν- Χαφτάρ στη Βεγγάζη με φόντο τουρκολιβυκό μνημόνιο και στρατιωτική συνεργασία

O Ιμπραήμ Καλίν, συναντήθηκε με τον Διοικητή του Εθνικού Στρατού της Λιβύης, Χαλίφα Χαφτάρ, στην Βεγγάζη της ανατολικής Λιβύης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι περιφερειακές εξελίξεις και η διμερής συνεργασία.

Η Γενική Διοίκηση του Εθνικού Στρατού της Λιβύης δήλωσε ότι η συνάντηση αντανακλούσε τη δέσμευση των δύο χωρών για την ανάπτυξη της ναυτικής συνεργασίας.

Η δήλωση ανέφερε ότι στόχος ήταν η εμβάθυνση των «ιστορικών σχέσεων» μεταξύ των τουρκικών και λιβυκών ναυτικών δυνάμεων με τρόπο που θα συμβάλει στην περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα.

BIG: Turkish Spy Chief Kalın meets Libyan autocrat Khalifa Haftar, who rules the eastern part of the country.



First senior Turkish official outreach to Haftar.



This comes a day after a Turkish warship made a port visit to Benghazi, which is controlled by Haftar forces pic.twitter.com/RlYLbTypFZ — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) August 25, 2025

Αξίζει να σημειωθεί ότι νωρίτερα ο νέος διοικητής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ, πραγματοποίησε την πρώτη του συνάντηση με την τουρκική στρατιωτική αντιπροσωπεία μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Η συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στο τουρκικό πολεμικό πλοίο TCG Kınalıada, το οποίο αγκυροβολησε στο λιμάνι της Βεγγάζης, εξέτασε θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια στη θάλασσα και την ανάπτυξη της στρατιωτικής συνεργασίας. Η ανταλλαγή τεχνικής εμπειρίας ήταν επίσης στην ημερήσια διάταξη.