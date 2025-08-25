Συνάντηση Καλίν- Χαφτάρ στη Βεγγάζη με φόντο τουρκολιβυκό μνημόνιο και στρατιωτική συνεργασία
Πρόκειται για την πρώτη επαφή κορυφαίου Τούρκου αξιωματούχου με τον στρατάρχη Χαφτάρ.
O Ιμπραήμ Καλίν, συναντήθηκε με τον Διοικητή του Εθνικού Στρατού της Λιβύης, Χαλίφα Χαφτάρ, στην Βεγγάζη της ανατολικής Λιβύης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι περιφερειακές εξελίξεις και η διμερής συνεργασία.
Η Γενική Διοίκηση του Εθνικού Στρατού της Λιβύης δήλωσε ότι η συνάντηση αντανακλούσε τη δέσμευση των δύο χωρών για την ανάπτυξη της ναυτικής συνεργασίας.
Η δήλωση ανέφερε ότι στόχος ήταν η εμβάθυνση των «ιστορικών σχέσεων» μεταξύ των τουρκικών και λιβυκών ναυτικών δυνάμεων με τρόπο που θα συμβάλει στην περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι νωρίτερα ο νέος διοικητής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ, πραγματοποίησε την πρώτη του συνάντηση με την τουρκική στρατιωτική αντιπροσωπεία μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.
Η συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στο τουρκικό πολεμικό πλοίο TCG Kınalıada, το οποίο αγκυροβολησε στο λιμάνι της Βεγγάζης, εξέτασε θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια στη θάλασσα και την ανάπτυξη της στρατιωτικής συνεργασίας. Η ανταλλαγή τεχνικής εμπειρίας ήταν επίσης στην ημερήσια διάταξη.