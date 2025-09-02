Τουρκία: Στα σκαριά επίσκεψη Χαφτάρ στην Άγκυρα μέσα στον Σεπτέμβριο

Σύμφωνα με πληροφορίες του Middle East Eye ο στρατάρχης Χαλίφα Χαφτάρ σχεδιάζει να επισκεφθεί Τουρκία, μέσα στον Σεπτέμβριο μετά τη βελτίωση των σχέσεων με την Άγκυρα που ξεκίνησε πέρσι με τις επισκέψεις του Σαντάμ Χαφτάρ στην Τουρκία.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Χαφτάρ φιλοξένησε τον επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών Ιμπραήμ Καλίν, έχοντας την πρώτη επαφή με ανώτερο Τούρκο αξιωματούχο.

Τρεις πηγές είπαν στο MEE ότι κατά την επίσκεψη του ο Καλίν, κάλεσε τον Χαφτάρ να ταξιδέψει στην Τουρκία για να αποτυπωθεί στην πράξη η αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων.

Ο Χαφτάρ συμφώνησε κατ' αρχήν να το επισκεφθεί αργότερα τον Σεπτέμβριο, αν και η ακριβής ημερομηνία θα μπορούσε να αναβληθεί ανάλογα με τις εξελίξεις στο πεδίο, οι οποίες παραμένουν ρευστές.

Η πληροφορία για πιθανή επίσκεψη Χαφτάρ στην Άγκυρα έρχεται, ενώ πληθαίνουν οι φήμες ότι το Κοινοβούλιο του Τομπρούκ ετοιμάζεται να επικυρώσει το τουρκολιβυκό μνημόνιο.