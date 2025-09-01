Γεραπετρίτης: Θα γίνει συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν - Συνέπειες αν εμποδιστεί το καλώδιο

Στις ελληνοτουρκικές σχέσεις αναφέρθηκε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στο Action24, με φόντο τις δηλώσεις του Τούρκου ομολόγου του, Χακάν Φιντάν, την περασμένη εβδομάδα.

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ χαρακτήρισε την σχέση με την Τουρκία ως λειτουργική, κάτι για το οποίο όπως είπε «δουλέψαμε πολύ τα τελευταία δύο χρόνια». Μάλιστα έκανε λόγο για μια σχέση «στοιχειώδους εμπιστοσύνης», τονίζοντας ότι «οι υποκείμενες σχέσεις των δύο χωρών δεν αλλάζουν». Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε: «Φαίνεται ότι πηγαίνουμε σε μια πολύ ασύμμετρη διπλωματία, σε ένα νέο στρατηγικό σκηνικό».

«Η Ελλάδα δεν ετεροκαθορίζεται»

Αναφερόμενος στην διπλωματία ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών δήλωσε: «Η Ελλάδα δεν πρόκειται να ετεροκαθοριστεί ποτέ. Μπορούμε να πορευόμαστε με ένα ισχυρό διπλωματικό αποτύπωμα. Δεν ανεχόμαστε την οποιαδήποτε συμβουλή. Προσπάθησα να χτίσω μια ελληνική διπλωματία που δεν θα προσδιορίζεται από το τι κάνει η Τουρκία». Και πρόσθεσε ότι «ολόκληρη η αρχιτεκτονική ασφαλείας περνάει από την Ελλάδα. Κοιτάμε πρώτα απ' όλα πώς θα ενισχύσουμε την πατρίδα μας».

Σχετικά με το καλώδιο, ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι «στην πρώτη φάση δεν σταμάτησε η έρευνα. Ολοκληρώθηκε κανονικά», ενώ συμπλήρωσε ότι οι έρευνες θα συνεχιστούν κανονικά καθώς «η πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου Ελλάδας- Κύπρου είναι σημαντικό έργο. Είναι ένα κομμάτι από το γεωστρατηγικό παζλ στην ανατολική Ευρώπη». Σημείωσε μάλιστα ότι δεν έχει καθοριστεί η ακριβής ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών, διαμηνύοντας ότι «αν εμποδιστούν οι εργασίες για την πόντιση του καλωδίου, θα υπάρξουν συνέπειες».

Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν

Ο υπουργός Εξωτερικών μίλησε και για την συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τονίζοντας ότι αυτή θα πραγματοποιηθεί κατά πάσα πιθανότητα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, προς τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Ο κ. Γεραπετρίτης, επίσης, έκανε λόγο για μια στρατηγική σχέση με την Αίγυπτο, υπογραμμίζοντας ότι οι δύο κυβερνήσεις έχουν κοινά συμφέροντα.

Αναφέρθηκε και στο ζήτημα με την Μονή Σινά επισημαίνοντας ότι υπάρχει διαρκής συνεννόηση με την αιγυπτιακή κυβέρνηση για το θέμα αυτό. Ως βασικό στόχο έθεσε το να εξασφαλιστεί ο διαρκής και αέναος ελληνορθόδοξος χαρακτήρας της Μονής.

Για το παλαιστινιακό

«Συντελείται μια ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα και τα σχέδια για εποικισμούς στην Δυτική Όχθη δεν βοηθούν», πρόσθεσε ο υπουργός. Επιπλέον, εξήρε τις σχέσεις της Ελλάδας με το Ισραήλ, αλλά επέμεινε ότι θα πρέπει να εξαντληθεί κάθε δυνατότητα για να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, να επιστραφούν οι όμηροι και να αποκατασταθεί η ανθρωπιστική ροή βοήθειας.

Επεσήμανε ότι η Ελλάδα φιλοξενεί μικρά παιδιά από τη Γάζα που είχαν χτυπηθεί από τον πόλεμο, καθώς και ότι έχει δρομολογηθεί μακρά ροή ανθρωπιστικής βοήθειας, η οποία γίνεται και με αεροπορικές ρίψεις.

Γύρω από το θέμα της αναγνώρισης του κράτους της Παλαιστίνης, ο Έλληνας ΥΠΕΞ τόνισε ότι η Ελλάδα θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης, αλλά δεν ξέρει την χρονική στιγμή που θα γίνει αυτό και μάλιστα κάλεσε όσους διεκδικούν να γίνει τώρα, να αναλογιστούν τις συνέπειες που θα έχει αυτό για τη χώρα.

«Το ζήτημα της αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους είναι ένα ζήτημα το οποίο ανατρέχει δεκαετίες. Καμία κυβέρνηση δεν προχώρησε στην αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους. Για εμένα και για την κυβέρνηση είναι σαφές: Η Ελλάδα θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος. Το ερώτημα δεν είναι αν θα γίνει, αλλά πότε θα γίνει».