Πηγές τουρκικής προεδρίας στο Flash.gr: Δεν έχουμε ακόμα το πρόγραμμα Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Action 24, αποκάλυψε ότι κατά πάσα πιθανότητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υορκη το διάστημα 22 - 26 Σεπτεμβρίου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.



Πηγές της τουρκικής προεδρίας, πάντως ανέφεραν στο flash.gr ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα το πρόγραμμα του Τούρκου προέδρου στη Νέα Υόρκη προκειμένου να επιβεβαιωθεί η συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό.

Τουρκικά ΜΜΕ για την πιθανή συνάντηση: Αξιοσημείωτη εξέλιξη στα ελληνοτουρκικά



Την ίδια ώρα μερίδα των τουρκικών μέσων ενημέρωσης στέκονται στην τοποθέτηση του Γιώργου Γεραπετρίτη για το ενδεχόμενο συνάντησης των δυο ηγετών στη Νέα Υόρκη, τονίζοντας ότι είναι μια αξιοσημείωτη εξέλιξη μετά τις διακυμάνσεις που παρατηρήθηκαν τους τελευταίους μήνες στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.



Ενδεικτικά τα τουρκικά μέσα αναφέρουν :

MILLIYET

Ο Έλληνας υπουργός Γεραπετρίτης το ανακοίνωσε: Η συνάντηση Ερντογάν - Μητσοτάκη είναι στην ημερήσια διάταξη!

Aξιοσημείωτη εξέλιξη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, υπαινίχθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή ότι ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθούν στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη στα τέλη Σεπτεμβρίου .



NEFES

Συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη: Δεν θα είναι εθιμοτυπική συνάντηση

Αξιοσημείωτη δήλωση για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις οι οποίες παρουσίασαν διακυμάνσεις τους τελευταίους μήνες .



Αυτή η συνάντηση δεν θα είναι απλώς μια εθιμοτυπική συνάντηση ευγενείας, δήλωσε ο Γεραπετρίτης στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24.