«Νταηλίκια» Τσελίκ: Να αποφεύγονται τα αδικήματα σε Αιγαίο, Μεσόγειο- Λύσεις μέσω διπλωματίας

Ο εκπρόσωπος του AKP, Ομέρ Τσελίκ απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων αναφέρθηκε στο νέο αντιαεροπορικό σύστημα της Τουρκίας, το οποίο σύμφωνα με τον ίδιο δεν αποτελεί απειλή για καμία γειτονική χώρα.

«Φυσικά, ορισμένες γειτονικές χώρες λένε ότι ο Ατσάλινος Θόλος της Τουρκίας αποτελεί απειλή για αυτές. Τους επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά ότι η ισχύς της Τουρκίας δεν αποτελεί απειλή για κανέναν. Η ισχύς της Τουρκίας αποτελεί εγγύηση ειρήνης».

Ωστόσο, ο Ομέρ Τσελίκ προχώρησε στη συνέχεια σε μια δήλωση με ξεκάθαρο αποδέκτη την Ελλάδα, σημειώνοντας ότι «πρέπει να αποφεύγονται τα αδικήματα σε Αιγαίο και Μεσόγειο», προσθέτοντας ότι «τα ζητήματα πρέπει να επιλύονται μέσω της διπλωματίας».

«Αλλά κανείς δεν πρέπει να επιδιώκει αδικήματα στο Αιγαίο, τη Μεσόγειο ή αλλού. Πρέπει να επιλύουμε τα ζητήματα μέσω διαπραγματεύσεων και διπλωματίας στο τραπέζι. Σε μια περίοδο που ο κόσμος είναι ήδη επιβαρυμένος με μεγάλο άγχος και πυροδοτούνται γραμμές ρηγμάτων, δεν υπάρχει ανάγκη για περισσότερο άγχος και πυροδότηση ρηγμάτων».

Στη συνέχεια ο στενός συνεργάτης του Ταγίπ Ερντογάν, αναφέρθηκε στην μεγάλη συσσώρευση πολεμικών πλοίων στη Μεσόγειο, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι δεν υπάρχει χώρος ούτε για αλιευτικά, ενώ τόνισε για άλλη μια φορά την έμφαση που δίνει η Άγκυρα στη Γαλάζια Πατρίδα.

«Γι' αυτό ενεργούμε ειρηνικά με τους γείτονές μας και σύμφωνα με την αρχή ότι "η ασφάλεια όλων είναι η ασφάλειά μας, η ευημερία όλων είναι η ευημερία μας". Δεν θέλουμε κανείς να υποστεί παραβίαση της ασφάλειάς του ή να στερηθεί την ευημερία. Επιδιώκουμε ολοκληρωμένη ειρήνη και ολοκληρωμένη ευημερία. Και πάλι, φυσικά, όπως είπα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μαζί σας εδώ το προηγούμενο διάστημα. Λόγω των γεγονότων στη Συρία και άλλων εξελίξεων, τόσα πολλά πολεμικά πλοία στάλθηκαν στη Μεσόγειο από τόσες πολλές χώρες που, όπως είπα και πριν, δεν υπήρχε σχεδόν καθόλου χώρος στη Μεσόγειο για αλιευτικά σκάφη, δεν υπήρχε καθόλου χώρος για αλιευτικά σκάφη. Για αυτόν τον λόγο, η έμφαση που δίνουμε στη Γαλάζια Πατρίδα και οι εξελίξεις μας στη Γαλάζια Πατρίδα είναι εξαιρετικά πολύτιμες και σημαντικές.»