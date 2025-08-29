Γιατί ο Φιντάν ταράζει τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο: Τα θαλάσσια πάρκα, το καλώδιο και οι εθνικιστές

Ο Χακάν Φιντάν για πρώτη φορά μετά από αρκετό καιρό, φάνηκε ιδιαίτερα εκνευρισμένος σχετικά με τα ελληνοτουρκικά θέματα.

Η εκτενής αναφορά του επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας εναντίον της Ελλάδας, έδειξε ότι πήγε στην τηλεοπτική συνέντευξη προετοιμασμένος προκειμένου εξαπολύσει πυρά εναντίον της Αθήνας.

Εξάλλου, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών έχει αφήσει αιχμές και στο παρελθόν κατά του ελληνικού πολιτικού συστήματος ότι εργαλειοποιεί τις ελληνοτουρκικές σχέσεις για εσωτερική κατανάλωση.

Ωστόσο αυτή φορά το πήγε ένα βήμα παραπάνω κάνοντας λόγο για φθηνή πολιτική, που θα μπορούσε να δημιουργήσει γεωστρατηγικό χάος.

Η ενόχληση στην Άγκυρα υπήρχε ήδη στην από τα τέλη Ιουλίου όταν η ελληνική κυβέρνηση εξήγγειλε θαλάσσια πάρκα στο νότιο Αιγαίο, με την Άγκυρα να απαντάει με τα τα δικά της θαλάσσια πάρκα αμφισβητώντας περιοχές ελληνικής δικαιοδοσίας.

Στην Τουρκία υπάρχει και για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας Κύπρου, οι έρευνες σύμφωνα με τα λεγόμενά του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών θα προχωρήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα.

Με το βλέμμα και σε άλλα μέτωπα

Παράλληλα, η Άγκυρα έχει το βλέμμα της στραμμένο και σε άλλα μέτωπα όπως το Ουκρανικό, επιδιώκοντας να φιλοξενήσει μια συνάντηση κορυφής Πούτιν, Ζελένσκι δίχως μέχρι στιγμής να έχει πετύχει κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα, επιλέγει να ανεβάσει τους τόνους στα ελληνοτουρκικά θέλοντας να κατευνάσει και τις φωνές της εθνικιστική αντιπολίτευσης.

Ο Χακάν Φιντάν με την χθεσινή του συνέντευξη ίσως έδωσε το στίγμα της ρητορικής που θα ακολουθήσει η Άγκυρα το επόμενο διάστημα όσον αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και ενώ είναι σε εκκρεμότητα η επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στην Τουρκία και η συνάντηση του με τον Ταγίπ Ερντογάν.