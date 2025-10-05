Η πολυσυζητημένη επίσκεψη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο μπορεί να μην σηματοδότησε την επιστροφή της Τουρκίας στα F35, αλλά τα όσα ειπώθηκαν πριν και μετά τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, τροφοδότησαν ξανά τα σενάρια για τους πιθανούς διαδόχους του Τούρκου προέδρου, εφόσον αποσυρθεί από το τιμόνι του AKP στις επόμενες προεδρικές εκλογές του 2028.

H συζήτηση για την μετά Ερντογάν εποχή στην Τουρκία έχει ανοίξει αλλά ο τελευταίος λόγος ανήκει στον πρόεδρο της Τουρκίας / Imago, Anadolu Agency

Ο διάλογος που πυροδότησε τη «σπίθα»



Ο διάλογος ανάμεσα στον ανταποκριτή στις ΗΠΑ του τουρκικού φιλοκυβερνητικού δικτύου NTV μαζί με συνάδελφο του από το πρακτορείο Anadolu, ήταν η σπίθα που πυροδότησε τα σενάρια για τη μάχη χαρακωμάτων που βρίσκεται σε εξέλιξη στο AKP με φόντο την επόμενη μέρα στη μετά Ερντογάν εποχή.

Ο πρώην πλέον ανταποκριτής του NTV, Χουσεϊν Γκιουνάι, μη γνωρίζοντας ότι η κάμερα του Associated Press καταγράφει τη συνομιλία που είχε με τον συνάδελφο του, παραδέχεται ότι στους κόλπους της τουρκικής κυβέρνησης έχει ξεσπάσει πόλεμος των επίδοξων διεκδικητών για την Τουρκική προεδρίας αναφέροντας τα ονόματα του Χακάν Φιντάν, του γιου του Τούρκου προέδρου Μπιλάλ Ερντογάν αλλά και του γαμπρού του και πρώην υπουργό Οικονομικών Μπεράτ Αλμπαϊράκ.



Οι ζυμώσεις σχετικά με το ποιος θα ηγηθεί της χώρας όταν ο Ερντογάν αποφασίσει να αποχωρήσει έχουν ήδη επεκταθεί σε ορισμένες παρασκηνιακές συζητήσεις στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

O Μπεράτ Αλμπαϊράκ / Imago, Depo Photos

Η δήλωση Φιντάν που προκάλεσε οργή στην τουρκική προεδρία



Οι δηλώσεις Φιντάν από τη Νέα Υόρκη για το μαχητικό KAAN προκάλεσαν μεγάλη αναταραχή στην Άγκυρα / Imago, Anadolu Agency

Η πρόσφατη δήλωση του Χακάν Φιντάν από τη Νέα Υόρκη, για το πάγωμα της παραγωγής του εγχώριου μαχητικού KAAN όσο δεν εγκρίνεται η πώληση των κινητήρων από το αμερικανικό κογκρέσο, ερμηνεύτηκε στην Τουρκία ως μια κίνηση που έγινε εσκεμμένα και ''τσαλάκωσε'' την επίσκεψη Ερντογάν στις ΗΠΑ.

Ο Τούρκος δημοσιογράφος Ισμαήλ Σαϊμάζ επικαλούμενος πηγές της τουρκικής προεδρίας, μετέφερε την απογοήτευση που επικράτησε στην Άγκυρα μετά από αυτή τη δήλωση «βόμβα», με τις ίδιες πηγές να σημειώνουν ότι ο Χακάν Φιντάν μετέτρεψε με την τοποθέτηση του το μαχητικό αεροσκάφος ΚΑΑΝ σε ανεμόπτερο.

Ο τομεάρχης Εξωτερικών του CHP, και πρώην πρέσβης στις ΗΠΑ, Ναμίκ Ταν βλέπει πίσω από τη δήλωση Φιντάν, διαμάχη με τον γαμπρό του Ταγίπ Ερντογάν Σελτζούκ Μπαϊρακτάρ ο οποίος κατέχει την εταιρεία με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και έχει αναλάβει την κατασκευή του τουρκικού μαχητικού KAAN.

Αναλυτές στην Τουρκία προεξοφλούν ότι η επόμενη μέρα στην Τουρκία θα έχει και πάλι τη «σφραγίδα» του Ερντογάν μέσω του γιου του, Μπιλάλ / Imago, ZUMPA Press Wire

Λέγεται ότι ο γαμπρός του Τούρκου προέδρου διαφωνεί με την αγορά των F16 από τις ΗΠΑ και προτείνει όλοι οι διαθέσιμοι πόροι να δοθούν στην παραγωγή του εθνικού μαχητικού της Τουρκίας. Αυτή την άποψη σε καμία περίπτωση δεν ενστερνίζεται ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών ο οποίος υποβαθμίζοντας το ΚΑΑΝ στη Νέα Υόρκη, θέλησε σύμφωνα με αναλυτές να στείλει μήνυμα στον Μπαϊρακτάρ, που φαντάζει ένας από τους πιθανούς δελφίνους.



Οι περισσότερες αναλύσεις στην Τουρκία πάντως συνηγορούν ότι η προεδρική κούρσα μετά από την παραίτηση του Ερντογάν θα είναι μεταξύ του Μπιλάλ Ερντογάν και του υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.



Ήδη σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, ο γιος του Τούρκου προέδρου εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση καθώς το ένα τρίτο της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής (MKYK) του ΑKP αποτελείται από συναδέλφους και στενούς συνεργάτες του Μπιλάλ Ερντογάν.



H δημοσιογράφος Χιλάλ Κοιλού, εκτιμά και εκείνη ότι προβάδισμα για την επόμενη μέρα στο τιμόνι του του AKP μετά τον Ερντογάν θα είναι ο Μπιλάλ Ερντογάν. Αν και ο Χακάν Φιντάν παρουσιάζεται ένας ισχυρός υποψήφιος, τον οποίο ο Τούρκος πρόεδρος κάποτε αποκάλεσε ''το κουτί με τα μυστικά του'', η επικρατούσα άποψη εντός του κόμματος είναι ότι ο Ερντογάν εμπιστεύεται μόνο τον γιο του.

«Λογαριάζουν όλοι χωρίς τον Ερντογάν»



Την ώρα πάντως που τα σενάρια για τη διαδοχή του Ταγίπ Ερντογάν έκαναν ξανά την εμφάνιση τους, οι κινήσεις του Τούρκου προέδρου δεν συνηγορούν σε καμία περίπτωση ότι είναι έτοιμος να εγκαταλείψει την προοπτική να είναι ξανά υποψήφιος πρόεδρος της Τουρκίας.



Ήδη υπάρχει έντονη φημολογία ότι θα μπορούσε με την υποστήριξη του φιλοκουρδικού κόμματος να προχωρήσει σε αναθεώρηση του συντάγματος που θα του επέτρεπε να είναι ξανά υποψήφιος πρόεδρος για ακόμη μια θητεία. Ενώ διόλου απαρατήρητη δεν πέρασε η φωτογραφία μετά από αρκετά του χρόνια του Ταγίπ Ερντογάν με τους άλλοτε συνοδοιπόρους του Αχμέτ Νταβούτογλου και Αλί Μπαμπατζάν.



Άλλωστε τα σενάρια για τους επίδοξους διαδόχους του Τούρκου προέδρου είχαν εμφανιστεί και στο παρελθόν. Δυνατά ονόματα στους κόλπους του ΑΚP, όπως ο Μπιναλί Γιλντιρίμ, Σουλεϊμάβ Σοϊλού και Χουλουσί Ακάρ κατέληξαν στο χρονοντούλαπο της ιστορίας με τους πιθανούς αντικαστάτες του Ταγίπ Ερτντογάν.

