Απολύθηκε από το NTV ο τούρκος δημοσιογράφος που «άδειασε» τον Ερντογάν για τη συνάντηση με Τραμπ

Παρελθόν από το τουρκικό δίκτυο NTV αποτελεί ο ανταποκριτής στις ΗΠΑ, Χουσεΐν Γκιουνάι μετά το σάλο που προκλήθηκε με την συνομιλία που είχε με συνάδελφο για τα αποτελέσματα της συνάντησης Τραμπ - Ερντογάν.



Το τουρκικό δίκτυο NTV απέλυσε τον ανταποκριτή του στις ΗΠΑ, έπειτα από την συνομιλία που καταγράφηκε σε ανοιχτό μικρόφωνο και κυκλοφόρησαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Το περιστατικό σημειώθηκε στον Λευκό Οίκο, κατά την κάλυψη της επίσκεψης του Μπένιαμιν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο.



Σε συνομιλία που είχε με συνάδελφο του ο δημοσιογράφος του NTV σχολίασε ότι η Τουρκία δεν αποκόμισε τίποτα από τη συνάντηση Ερντογάν – Τραμπ, χρησιμοποιώντας μάλιστα χυδαίες εκφράσεις.



Μετά την δημοσιοποίηση του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η διοίκηση του NTV απέλυσε τον δημοσιογράφο ο οποίος κάλυπτε για χρόνια το ρεπορτάζ του Λευκού Οίκου.

Δείτε τον επίμαχο διάλογο