Η εγγονή του Τραμπ έχει το δικό της merch και το διαφημίζει μπροστά... στον Λευκό Οίκο

Δεν είναι η πρώτη από την οικογένεια του Ντόναλντ Τραμπ που ακολουθεί το οικογενειακό επιχειρηματικό «μοντέλο». Η 18χρονη εγγονή του Αμερικανού προέδρου, η Κάι Τραμπ, παρουσίασε την νέα σειρά προϊόντων που φέρουν το όνομά της, φορώντας ένα από τα φούτερ στο South Lawn του Λευκού Οίκου, δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή.



Τα φούτερ, τα οποία φέρουν το όνομα ή τα αρχικά της Κάι σε τρία διαφορετικά σημεία, διατίθενται στην ιστοσελίδα της στην τιμή των 130 δολαρίων.



Έτσι κι αλλιώς κατάφερε να εξασφαλίσει δωρεάν προώθηση καθώς έφευγε από τον Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ στο ελικόπτερο Marine One, καθ' οδόν για να παρακολουθήσουν το Ryder Cup.



Δεν είναι η πρώτη φορά



Κι όμως, η Kai έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν τον Λευκό Οίκο για μια φωτογράφιση για να λανσάρει τη σειρά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια ακόλουθους αφού έγινε κάτι σαν influencer του MAGA από πέρυσι.



«Αυτή η συλλογή είναι κάτι που ονειρευόμουν εδώ και πολύ καιρό και είμαι ευγνώμων που επιτέλους είναι εδώ», έγραψε η Kai στους σχεδόν δύο εκατομμύρια ακόλουθους της στο Instagram και στους 3,3 εκατομμύρια θαυμαστές της στο TikTok την Πέμπτη.



«Από την ποιότητα του υφάσματος μέχρι τις λεπτομέρειες στα σχέδια, ήθελα να δημιουργήσω ένα κομμάτι που δεν είναι απλώς ένα εμπορικό προϊόν, αλλά ένα βασικό ρούχο που μπορείς να φοράς παντού».



Ο Λευκός Οίκος ως σκηνικό διαφήμισης

Ένας εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Daily Beast: «Δεν υπάρχει απαγόρευση για τη λήψη φωτογραφιών στους χώρους του Λευκού Οίκου, ούτε υπάρχει κυβερνητική υποστήριξη του προϊόντος της, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα».

Η Kai, που παίζει γκολφ για την ομάδα του Benjamin School στη Φλόριντα, δεν βασίζεται μόνο στα φούτερ για να κερδίσει χρήματα. Η νεαρή Trump λέγεται επίσης ότι έχει κερδίσει ένα εκατομμύριο δολάρια μέσω πολλαπλών διαφημιστικών συμβολαίων και συμφωνιών χορηγίας που σχετίζονται με το γκολφ.



Η 18χρονη δεν είναι η μόνη στην οικογένεια Τραμπ που έχει χρησιμοποιήσει τον Λευκό Οίκο για διαφημιστικούς σκοπούς. Τον Μάρτιο, ο Πρόεδρος Τραμπ μεταμόρφωσε ουσιαστικά τον κήπο του Λευκού Οίκου σε εκθεσιακό χώρο αυτοκινήτων Tesla για να βοηθήσει τον πρώην στενό του σύμμαχο, Έλον Μασκ.



Ο Τραμπ προσπάθησε απεγνωσμένα να δείξει την υποστήριξή του στην εταιρεία ηλεκτρικών αυτοκινήτων, μετά την πτώση των πωλήσεων και τα μαζικά μποϊκοτάζ που υπέστη λόγω των αντιπαραθέσεων γύρω από τον Μασκ, συμπεριλαμβανομένης της εμφάνισής του να κάνει ναζιστικό χαιρετισμό επί σκηνής κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τον εορτασμό της ορκωμοσίας του προέδρου τον Ιανουάριο.



Ο Τραμπ, ο οποίος ως πρόεδρος δεν επιτρέπεται να οδηγεί για λόγους ασφαλείας, δήλωσε ότι θα επέτρεπε στο προσωπικό του Λευκού Οίκου να χρησιμοποιεί το κόκκινο Tesla Model S που έλαβε από τον Μασκ. Ωστόσο, μετά τη θεαματική ρήξη των δύο ανδρών, ο Τραμπ ήθελε να απαλλαγεί εντελώς από το όχημα, όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος του Fox News Πίτερ Ντούσι τον Ιούνιο.