233 δολάρια για μία σακούλα: Η εγγονή του Τραμπ πήγε στο πιο ακριβό σούπερ μάρκετ κι έφτυσε το sushi

Η επίσκεψη της Κάι Τραμπ στο πολυτελές σούπερ μάρκετ Erewhon, έγινε viral στο YouTube, την ώρα που ο παππούς της, Ντόναλντ Τραμπ, συνεχίζει με αμείωτη ένταση τις επιθέσεις στο Ιράν.

Η εγγονή του προέδρου των ΗΠΑ πλήρωσε 233 δολάρια για μόνο μία σακούλα ψώνια και άνοιξε μεγάλη συζήτηση στα social media για τις τιμές των προϊόντων και την καθημερινότητα των πλουσίων στις ΗΠΑ.

Η 18χρονη influencer δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο επισκέπτεται το κατάστημα στο Λος Άντζελες, συνοδευόμενη από άνδρες της Μυστικής Υπηρεσίας, δοκιμάζοντας προϊόντα και σχολιάζοντας τις υψηλές τιμές.

Το βίντεο με τίτλο «I Brought My Secret Service to Erewhon» συγκέντρωσε εκατοντάδες χιλιάδες προβολές μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες, ενώ τα σχόλια κάτω από το βίντεο προκάλεσαν έντονη συζήτηση.



«Θα κηρύξω πτώχευση - όλα είναι πανάκριβα»



Στο vlog της, η Κάι Τραμπ εξηγεί στους θεατές ότι το Erewhon θεωρείται «το πιο ακριβό σούπερ μάρκετ στον κόσμο», καθώς τα περισσότερα προϊόντα είναι βιολογικά, vegan ή τοπικής παραγωγής.

Καθώς περπατά στους διαδρόμους και βλέπει τις τιμές, δεν κρύβει την έκπληξή της. «Θα χρειαστεί να κάνω αίτηση για πτώχευση… όλα είναι απίστευτα ακριβά», λέει χαριτολογώντας.

Η 18χρονη αγόρασε διάφορα προϊόντα, μεταξύ των οποίων συμπληρώματα διατροφής, sushi, ένα παγούρι για νερό, σνακ, ένα βάζο με χουρμάδες και το διάσημο smoothie του καταστήματος.



Μάλιστα, όταν ενημερώθηκε ότι ένα φούτερ με το λογότυπο του Erewhon κοστίζει 165 δολάρια, σχολίασε ότι προσπαθεί «να παραμείνει ψύχραιμη».

Το Erewhon έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια φήμη ως το πιο ακριβό σούπερ μάρκετ στις ΗΠΑ, με προϊόντα που συχνά γίνονται viral στα social media λόγω των υψηλών τιμών τους.



Ο λογαριασμός των 233 δολαρίων για μία σακούλα



Στο τέλος των αγορών της, ο λογαριασμός για μόλις μία σακούλα προϊόντων έφτασε τα 233 δολάρια.

Η Κάι Τραμπ επέστρεψε στο ξενοδοχείο της για να δοκιμάσει όσα αγόρασε και κατέγραψε τις αντιδράσεις της στην κάμερα.



Όταν δοκίμασε το sushi, κανείς δεν περίμενε αυτό που ακολούθησε.



«Λατρεύω το sushi, αλλά αυτός είναι ο χειρότερος τόνος που έχω φάει στη ζωή μου», είπε, πριν φτύσει το κομμάτι που δοκίμασε.



Στη συνέχεια δοκίμασε ρυζομπάλες, vegan κουνουπίδι buffalo και παϊδάκια short ribs από τον ζεστό μπουφέ του καταστήματος.



«Είναι καλό, αλλά αξίζει 37 δολάρια; Όχι. Θα μπορούσα να το φτιάξω στο σπίτι με λιγότερα από 10», σχολίασε.



Τα σχόλια που άναψαν τη συζήτηση



Το βίντεο της εγγονής του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media.

Πολλοί χρήστες χαρακτήρισαν το περιεχόμενο «εκτός πραγματικότητας», υποστηρίζοντας ότι η παρουσίαση ενός τόσο ακριβού σούπερ μάρκετ έρχεται σε αντίθεση με την καθημερινότητα πολλών Αμερικανών.



«Ευχαριστούμε που μας δείχνεις το σούπερ μάρκετ στο οποίο κανείς από εμάς δεν θα ψωνίσει ποτέ», έγραψε ένας χρήστης.



Άλλοι σημείωσαν ότι «πολλοί Αμερικανοί δυσκολεύονται ακόμη και να πληρώσουν τα βασικά τρόφιμα».



Ποια είναι η Κάι Τραμπ



Η Κάι Τραμπ είναι η μεγαλύτερη κόρη του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και της Βανέσα Τραμπ.

Τα τελευταία χρόνια έχει έντονη παρουσία στα social media, με περίπου 2,7 εκατομμύρια followers στο Instagram, 3,7 εκατομμύρια στο TikTok και περισσότερους από 1,4 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube.



Παράλληλα είναι παθιασμένη με το γκολφ και έχει δεσμευτεί να ενταχθεί στην ομάδα γκολφ του Πανεπιστημίου του Μαϊάμι.



Από τα smoothies των 20 δολαρίων στο fast food του Τραμπ



Ενώ η Κάι δοκιμάζει smoothies και βιολογικά σνακ στο Erewhon, ο παππούς της είναι γνωστός για πολύ διαφορετικές γαστρονομικές προτιμήσεις.



Σύμφωνα με μαρτυρίες συνεργατών του, ο Ντόναλντ Τραμπ προτιμά συχνά fast food, όπως μπέργκερ και τηγανητές πατάτες από το McDonald's.