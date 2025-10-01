«Δεν πήραμε τίποτα από Τραμπ»: Σάλος με ανταποκριτή φιλοκυβερνητικού καναλιού στην Τουρκία

Σάλος έχει προκληθεί στη Τουρκία με μετάδοση off camera από ανταποκριτή φιλοκυβερνητικού καναλιού στον εξωτερικό χώρο του Λευκού Οίκου.



Συγκεκριμένα, ανταποκριτής της τουρκικού δίκτυου NTV, Hüseyin Günay, αποκάλυψε –εν αγνοία του ότι καταγράφεται– ότι στο προεδρικό επιτελείο της Τουρκίας «υπάρχει μεγάλη σύγκρουση» και ότι ο Ταγίπ Ερντογάν δεν πήρε τίποτα από τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.



Το βίντεο έγινε γρήγορα viral, με τα αντιπολιτευόμενα μέσα να μιλούν για κλυδωνισμούς που επικρατούν στην κυβέρνηση Ερντογάν.

Αναλυτικά η συνομιλία του ανταποκριτή NTV με τον εικονοληπτη του πρακτορείου Anadolu

Χουσεΐν Γκιουνάι, ανταποκριτής NTV: Ωραία. Αλλά δεν πήραμε τίποτα. Πήραμε τα α......α μας. Δεν πήραμε τίποτα.

Εικονολήπτης Anadolu: Όχι λένε πως πήραμε

Ανταποκριτής NTV: Ναι πήραμε, αλλά πήραμε τον π...ο. Μίλησαν για τα CAATSA, τα F-35, αλλά έθεσαν όρους. Όπως αν εκδιωχθούν οι Παλαιστίνιοι από τα μέρη τους, να τους πάρει η Τουρκία. Επίσης, του είπε να σταματήσεις να αγοράζεις φυσικό αέριο από τη Ρωσία και να μην κάνεις εμπὀριο με την Κίνα και να μεταφέρεις χρήματα στην Παλαιστίνη. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα από αυτά.

Εικονολήπτης Anadolu: Mε αυτά ο Ερντογάν θα πεθάνει.

Χουσεΐν Γκιουνάι ανταποκριτής NTV: Μα αυτή την περίοδο μιλούν για την εποχή μετά από αυτόν.

Εικονολήπτης Anadolu: Μήπως η κάμερα σου είναι ανοιχτή;

Χουσεΐν Γκιουνάι ανταποκριτής NTV: Oχι... ανοίγει... αν πατήσω μόνο εδώ αυτό... Μέσα (στην Άγκυρα) ήδη πιέζουν ιδιαίτερα τον Χακάν Φιντάν. Τώρα που με τη δήλωση του τού ξέφυγε η πληροφορία για τους κινητήρες των αεροσκαφών... κανείς δεν το ήξερε. Ο άνθρωπος έριξε ξαφνικά μια βόμβα. Το έκανε εσκεμμένα. Παίζει με τον Αλμπαϊράκ. Δηλαδή παίζει με τον γαμπρό. Εκεί μέσα υπάρχει μεγάλος καβγάς μεταξύ του Φιντάν, του γαμπρού και τους Μπιλάλ. Αυτές οι τρεις ομάδες σκοτώνονται.



Η δήλωση αυτή, που καταγράφηκε από τις κάμερες του Associated Press, ήρθε λίγες ώρες μετά τη συνάντηση του Τούρκου προέδρου με τον Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης στις ΗΠΑ.

Εσωτερικές έριδες στο ΑΚΡ

Οι πληροφορίες αυτές έρχονται να ενισχύσουν φήμες που κυκλοφορούν εδώ και μήνες περί εσωκομματικών εντάσεων εντός του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ. Ο Χακάν Φιντάν, σημερινός Υπουργός Εξωτερικών, φαίνεται να βρίσκεται σε αντίπαλα στρατόπεδα με τον Μπεράτ Αλμπαϊράκ, γαμπρό του Ερντογάν και πρώην Υπουργό Οικονομικών.

Ενώ είχε ήδη σηκώσει πολλή σκόνη η δήλωση του Χακάν Φιντάν ο οποίος κατηγορείται ότι υποβάθμισε το μαχητικό ΚΑΑΝ, με την αναφορά του για εξάρτηση από αμερικανικό κινητήρα. Η αναφορά και στον Μπιλάλ Ερντογάν, γιο του Τούρκου προέδρου, πυροδοτεί νέα σενάρια για το ποιος προετοιμάζεται να διαδεχθεί τον Ταγίπ Ερντογάν.