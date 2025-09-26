Ερντογάν από το αεροπλάνο της επιστροφής: Δυο κράτη στην Κύπρο, ενεργειακό «win-win» στην Μεσόγειο

O Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη διάρκεια της επιστροφής του από τις Ηνωμένες Πολιτείες μίλησε μέσα στο αεροπλάνο με τους δημοσιογράφους που ακολούθησαν την τουρκική αποστολή και αναφέρθηκε σε θέματα που «ακουμπούν» και τα ελληνοτουρκικά.

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας αναφερόμενος στην Ανατολική Μεσόγειο με αφορμή την κοινή άσκηση που θα πραγματοποιήσει η χώρα του με την Αίγυπτο, επανέφερε τη λογική του win-win λέγοντας πως η Τουρκία δεν διεκδικεί τα δικαιώματα κανενός αλλά θα «πάρει το μερίδιό της από τους πόρους στη Μεσόγειο». Είπε χαρακτηριστικά:

«Η Τουρκία και η Αίγυπτος είναι δύο σημαντικές χώρες στην περιοχή μας. Η πρόοδος στις σχέσεις μας τα τελευταία χρόνια έχει φτάσει σε ιστορικά επίπεδα. Εργαζόμαστε για την αύξηση αυτών των τομέων συνεργασίας. Η Τουρκία δεν διεκδικεί τα δικαιώματα ή την κυριαρχία κανενός. Ωστόσο, είναι επίσης αποφασισμένη να προστατεύσει τα δικά της δικαιώματα και συμφέροντα. Η προσέγγισή μας όσον αφορά τους πόρους στη Μεσόγειο είναι σαφής. Θα πάρουμε το μερίδιό μας από αυτούς τους πόρους και θα συνεργαστούμε με τους γείτονές μας με βάση την αρχή «win-win». Η αποφασιστική στάση της Τουρκίας προκαλεί ανακατατάξεις λογαριασμών στην περιοχή».

Ως προς το Κυπριακό, ο Ταγίπ Ερντογάν επέμεινε στην πάγια θέση της Τουρκίας περί «λύσης δυο κρατών» - θέση που υπερασπίστηκε και στην ομιλία του προς τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Ο κ. Ερντογάν ανέφερε χαρακτηριστικά:



«Oι σκέψεις και οι πολιτικές μας σχετικά με την Κύπρο είναι ξεκάθαρες. Το βιβλίο για την ομοσπονδία είναι πλέον κλειστό για εμάς. Κανείς δεν μπορεί να μας σύρει πίσω σε συζητήσεις για ομοσπονδία με λογοπαίγνια. Οι Τουρκοκύπριοι δεν θα δεχτούν ποτέ να είναι μειονότητα στο νησί. Η μόνη ρεαλιστική λύση είναι να αποδεχτούμε την ύπαρξη δύο ξεχωριστών κρατών στο νησί. Το έχουμε ήδη δηλώσει ξεκάθαρα στην ομιλία μας στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών».