Πρώτη αντίδραση Ερντογάν μετά τη συνάντηση με Τραμπ: «Ήταν υπέροχη επίσκεψη» - Καμία αναφορά στα F35

Για φιλική, εποικοδομητική και παραγωγική ατμόσφαιρα έκανε λόγο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, περιγράφοντας την επίσκεψη του στον Λευκό Οίκο.

Συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ στον Λευκό Οίκο/Reuters
Νίκος Νανούρης
Ανταπόκριση Τουρκία
Νίκος Νανούρης
Συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ στον Λευκό Οίκο/Reuters
Νίκος Νανούρης avatar
Νίκος Νανούρης

«Ήταν μια υπέροχη επίσκεψη, που δεν μπορεί να αμαυρωθεί από τις διαστρεβλώσεις», τόνισε ο Ταγίπ Ερντογάν σχολιάζοντας τη συνάντηση του με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τούρκος πρόεδρος απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια της επιστροφής του από την Ουάσιγκτον, στάθηκε στην καλή επικοινωνία που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ από την πρώτη θητεία του.

Παράλληλα αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ερντογάν δεν έκανε καμία αναφορά σχετικά με τα F35, παρά μόνο σημείωσε ότι μπορούν να γίνουν εποικοδομητικά βήματα για την αμυντική συνεργασία αλλά και για τις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ και Τουρκίας.

«Όπως γνωρίζετε, η σχέση μας με τον κ. Τραμπ ήταν πολύ καλή από το παρελθόν. Είχαμε έναν ξεχωριστό διάλογο κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας και αυτό συνεχίζεται. Πιστεύω ότι αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο στις τουρκοαμερικανικές σχέσεις.

Σίγουρα δεν είναι δυνατόν να επιλυθούν όλα τα ζητήματα σε μία μόνο συνάντηση. Ωστόσο, αυτή η επαφή έχει οδηγήσει σε ουσιαστική πρόοδο σε πολλά ζητήματα.

Συζητήσαμε πιθανά βήματα για την ανάπτυξη των εμπορικών και επενδυτικών μας σχέσεων με βάση τα αμοιβαία συμφέροντα. Ανταλλάξαμε απόψεις για μέτρα διευκόλυνσης του εμπορίου, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης των τελωνειακών δασμών, για την επίτευξη του στόχου μας για όγκο συναλλαγών 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Εξετάσαμε επίσης εποικοδομητικά τα βήματα που θα ανοίξουν τον δρόμο για την αμυντική συνεργασία», υπογράμμισε ο Τούρκος πρόεδρος.

