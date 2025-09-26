Τραμπ: «Ξήλωσε» το πορτρέτο του Τζο Μπάιντεν από τον Λευκό Οίκο - Τι έβαλε στη θέση του

Σε «διακοσμητικές» αλλαγές προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο και συγκεκριμένα «κατέβασε» από το Οβάλ Γραφείο το πορτρέτο του προκατόχου του Τζο Μπάιντεν, αντικαθιστώντας το με μια εικόνα που φαίνεται η υπογραφή του Δημοκρατικού προέδρου.

Ο Λευκός Οίκος αποκάλυψε τώρα ένα νέο «Presidential Walk of Fame» (Δρόμο της Δόξας των Προέδρων) κοντά στο Οβάλ Γραφείο, κατά μήκος της Κιονοστοιχίας της Δυτικής Πτέρυγας, με πλαισιωμένα πορτρέτα προηγούμενων προέδρων των ΗΠΑ.

Μέχρι εδώ, όλα φυσιολογικά... Εκτός όμως από το ότι το πορτρέτο του Μπάιντεν δεν φαίνεται πουθενά. Εκτός αν μετρήσει κανείς τον «αντικαταστάτη» του: μια φωτογραφία αυτόματου υπογράφοντα με την υπογραφή του.

Η θεωρία συνωμοσίας του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται εδώ και καιρό ότι ο Μπάιντεν χρησιμοποίησε ένα αυτόματο στυλό, τη συσκευή που χρησιμοποιείται για την αναπαραγωγή υπογραφών, για να υπογράψει σημαντικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των απονομών χάριτος.

Πρόκειται για αβάσιμους χαρακτηρισμούς που έχει χρησιμοποιήσει ο Τραμπ - που καταδικάστηκαν από μια δήλωση του Μπάιντεν, στην οποία χαρακτήρισε τις κατηγορίες «γελοίες και ψευδείς» – για να προωθήσει την αφήγηση ότι ο Μπάιντεν δεν είχε κατανοήσει τι συνέβαινε κατά τη διάρκεια της προεδρίας του. Έχει επίσης προτείνει ότι οι χάρες που υπέγραψε ο Μπάιντεν χρησιμοποιώντας την τεχνολογία αυτή θα πρέπει να θεωρηθούν άκυρες.

Τώρα, η κυβέρνηση Τραμπ έχει μετατρέψει τη θεωρία συνωμοσίας της σε μια σκηνοθετημένη ύποπτη επίθεση.

Όσο και αν προκαλεί χλευασμό αυτή η αυθάδεια, αυτή η τελευταία μικροπρεπής προσπάθεια του Τραμπ να δυσφημίσει τον προκάτοχό του και να υποτιμήσει την κληρονομιά ενός πρώην προέδρου φαίνεται ιδιαίτερα παιδαριώδης και στερείται του σεβασμού που απαιτεί το αξίωμα.

Ο Chris Meagher, πρώην αναπληρωτής γραμματέας Τύπου του Μπάιντεν, επανέλαβε αυτό το σχόλιο σχετικά με την ανακαίνιση αυτού του διαδρόμου: «Είμαι συνεχώς εντυπωσιασμένος από το πόσο συγκεντρωμένη παραμένει ο Λευκός Οίκος στην υπόσχεση του Τραμπ από την πρώτη μέρα της θητείας του να μειώσει τις τιμές και από όλα τα μέτρα που λαμβάνει για να διευκολύνει τη ζωή των οικογενειών που αγωνίζονται να τα βγάλουν πέρα».