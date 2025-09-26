Βίντεο με συζυγικό «καβγαδάκι» μεταξύ Ντόναλντ και Μελάνια - Η στιγμή που της κουνάει το δάχτυλο

Μια αμήχανη στιγμή κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός μέσα από το προεδρικό ελικόπτερο Marine One στο οποίο μετέβαινε το προεδρικό ζεύγος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ.

Βίντεο το οποίο διέρρευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τον Ντόναλντ και τη Μελάνια να συνομιλούν, ενδεχομένως σε έντονο ύφος, λίγο πριν αποβιβαστούν στη Νέα Υόρκη.

Όπως φαίνεται στο λίγων δευτερολέπτων στιγμιότυπο, ο Τραμπ μιλάει σε έντονο ύφος στη σύζυγό του με εκείνη να διαφωνεί. Τότε σηκώνει και της κουνάει το δάχτυλο με την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ να αντιδράει με έντονο ύφος.

Το βίντεο καταγράφηκε το βράδυ της Τετάρτης 24/09 όταν το προεδρικό ζεύγος έφτανε στην Ουάσιγκτον μετά από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Παρά την έντονη συζήτηση, το περιεχόμενο της οποίας δεν έγινε γνωστό ούτε σε τι τόνο πραγματοποιήθηκε, το ζευγάρι αποβιβάστηκε από το ελικόπτερο πιασμένο χέρι χέρι.

Θύμισε την υπόθεση Μπριζίτ και Εμανουέλ Μακρόν

Αρκετοί σχολιαστές έσπευσαν να συγκρίνουν το βίντεο με τη σκηνή που έκανε τον γύρο του κόσμου όταν η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν χαστούκισε τον σύζυγό της Εμανουέλ Μακρόν λίγο πριν αποβιβαστούν από το προεδρικό αεροσκάφος στο Ανόι.

Τότε ο πρόεδρος της Γαλλίας είχε επιχειρήσει να διασκεδάσει τις εντυπώσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ να του προσφέρει συμβουλές γάμου.

«Κυκλοφόρησε ένα βίντεο της Πρώτης Κυρίας της Γαλλίας να χαστουκίζει τον σύζυγό της, Εμανουέλ Μακρόν», ρώτησε τον Αμερικανό πρόεδρο ο ανταποκριτής του Fox News, Πίτερ Ντούσι. «Έχετε κάποια συμβουλή γάμου για τους ηγέτες του κόσμου;». Τότε ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε με αιχμηρό τρόπο «Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα παραμένει κλειστή».