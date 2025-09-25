Μαγνήτισε τα βλέμματα η βασίλισσα Ράνια σε δεξίωση της Μελάνια Τραμπ στον ΟΗΕ

Μια άκρως εντυπωσιακή εμφάνιση που σχολιάστηκε θετικά άφησε η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, το βράδυ της Τρίτης 23/09 στη Νέα Υόρκη.

Η 55χρονη βασίλισσα βρέθηκε στις Ηνωμένε Πολιτείες καθώς συνόδευσε τον σύζυγό της βασιλιά Αμπτουλάχ στο πλαίσιο της 80ης Συνάντησης Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η Ράνια έχει κερδίσει επάξια τον τίτλο της πιο καλοντυμένης εστεμμένης στον κόσμο αφού κάθε της εμφάνιση μαγνητίζει τα βλέμματα με την κομψότητα, τη λιτότητα αλλά και τους συνδυασμούς που επιλέγει.

Ποιους οίκους μόδας «ψήφισε» στις ΗΠΑ

Για τις εμφανίσεις της, η 55χρονη βασίλισσα της Ιορδανίας επέλεξε μια σειρά ρούχων από οίκους υψηλής ραπτικής. κατά την πρώτη ημέρα στη Νέα Υόρκη, η Ράνια εθεάθη να φοράει ένα μίντι κρεμ φόρεμα από μετάξι του οίκου Balenciaga το οποίο συνδύασε με δερμάτινη τσάντα και ζώνη Jacquemus και γόβες με την υπογράφή της Amina Muaddi, της σχεδιάστριας με καταγωγή από την Ιορδανία.

Από την πλευρά της, η Μελάνια Τραμπ επέλεξε ένα off white κοστούμι των Dolce & Gabbana με ένα καφέ πουκάμισο από το Max Mara. Το σύνολο ολοκλήρωσε με ένα ζευγάρι γόβες στην απόχρωση του κουστουμιού.

Την Τετάρτη, η Ράνια έδωσε το παρών σε εκδήλωση που διοργάνωναν η Ιορδανία, το Βέλγιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση με θέμα «Κάλεσμα σε δράση για τα παιδιά της Παλαιστίνης» στην έδρα του ΟΗΕ. Για την περίσταση, επέλεξε να φορέσει ένα πουκάμισο της γαλλικής εταιρείας Sebline και φλοράλ φούστα από την pre-fall συλλογή της Νεοζηλανδής Emilia Wickstead.

Τo σύνολο συμπλήρωσε με μια μίνι by the way τσάντα Fendi, σκουλαρίκια Boghossian και γόβες Jennifer Chamandi.