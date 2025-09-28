Κέιτ Μίντλετον - Μελάνια Τραμπ: Μια φιλία γεννιέται - Η βόλτα τους στο Κάστρο του Ουίνδσορ

Η Μελάνια Τραμπ και η Κέιτ Μίντλετον απόλαυσαν τον φθινοπωρινό ήλιο στο Λονδίνο κατά την πρόσφατη επίσκεψη του αμερικανικού προεδρικού ζεύγους στη Μεγάλη Βρετανία και είχαν χρόνο να περάσουν αποκλειστικά οι δυο τους και να ανταλλάξουν κουβέντες που σίγουρα δεν είχαν να κάνουν με την πολιτική.

Οι δύο γυναίκες φορούσαν ρούχα του Αμερικανού σχεδιαστή Ralph Lauren σε φθινοπωρινές αποχρώσεις που έδεναν μεταξύ τους, λες και είχαν κανονίσει από πριν τι θα βάλουν!

Η Μελάνια Τραμπ (ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA/BONNIE CASH / POOL PHOTO)

Σημαντική καλεσμένη

Η βόλτα τους ξεκίνησε από το Κάστρο του Ουίνδσορ. Αρχικά τη Μελάνια υποδέχτηκε η Βασίλισσα Καμίλα που την ξενάγησε στο Κουκλόσπιτο της Βασίλισσας Μαρίας και στη Βασιλική Βιβλιοθήκη. Στη συνέχεια εμφανίστηκε και η Κέιτ που την υποδέχτηκε εγκάρδια και με ένα πλατύ χαμόγελο!

Η Μελάνια αισθάνθηκε πραγματικά ότι μετρούσε και πως ήταν το ίδιο σημαντική -αν όχι περισσότερο- από τον Πρόεδρο Τραμπ! Αυτός άλλωστε ήταν και ο σκοπός του παλατιού: να κάνουν τη Μελάνια να νιώσει πως δεν ήταν κάποια που συνόδευε τον Πρόεδρο, αλλά ως κάποια που ήταν εξίσου σημαντική καλεσμένη με τον Τραμπ και από ότι φάνηκε, αυτό το εκτίμησε ιδιαιτέρως…

Η πριγκίπισσα Κέιτ / Reuters

Χωρίς πρωτόκολλο

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ συνόδευσε την Πριγκίπισσα της Ουαλίας σε μια βόλτα που είχε πολλές εκπλήξεις. Πλάι τους έτρεχαν και έπαιζαν 4χρονα και 5χρονα προσκοπάκια και το κλίμα δεν είχε καμία σχέση με το πρωτόκολλο που είχε το γεύμα στο οποίο είχαν παρευρεθεί το προηγούμενο βράδυ. Οι δύο γυναίκες απολάμβαναν η μία την παρέα της άλλης και ήταν χαλαρές και ευδιάθετες.

Μελάνια και Κέιτ έπαιξαν και ζωγράφισαν με τα παιδάκια που δεν κρατιόντουσαν μέχρι να έρθει η ώρα να φάνε τα μπισκότα από βρώμη και κράνμπερι, ενώ χάρηκαν πολύ όταν έλαβαν σαν δώρο ένα λευκό κουτάκι τυλιγμένο με κόκκινη κορδέλα που περιείχε ένα βάζο με μέλι του Λευκού Οίκου.

Πηγές από το παλάτι αναφέρουν πως οι δύο κυρίες πέρασαν τόσο όμορφα που είναι σίγουρο πως ανάμεσά τους ξεκίνησε μια ζεστή φιλία που δεν αποκλείεται να συνεχιστεί με ένα ταξίδι της Κέιτ, αυτή τη φορά στις ΗΠΑ!