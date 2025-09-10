H μαγειρική «γκάφα» της Κέιτ και η επική αντίδραση του Ουίλιαμ - «Έπρεπε να μάθω με τον δύσκολο τρόπο»

Ακόμα και οι πριγκίπισσες έχουν τις «μαγειρικές αποτυχίες» τους! Κατά την επίσκεψή της στην Εθνική Ομοσπονδία Γυναικείων Ινστιτούτων την περασμένη εβδομάδα, η Κέιτ Μίντλετον μοιράστηκε μια διασκεδαστική ιστορία από την κουζίνα της, αποκαλύπτοντας ότι ένα μπράουνι που είχε φτιάξει… δεν ενθουσίασε καθόλου τον πρίγκιπα Ουίλιαμ!

Με χιούμορ και χαμόγελο, η Κέιτ παραδέχτηκε πως έμαθε «με τον δύσκολο τρόπο» ότι οι ξηροί καρποί στα μπράουνι δεν είναι και η αγαπημένη επιλογή του συζύγου της. Όσο κι αν το έφτιαξε με αγάπη, το αποτέλεσμα... δεν τον κέρδισε.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Κέιτ απόλαυσε ένα κέικ με κομμάτια σοκολάτας, ενώ ο Ουίλιαμ δοκίμασε ένα σοκολατένιο μπράουνι και ένα κέικ πορτοκαλιού με Campari. Μάλιστα ο διάδοχος του θρόνου δεν άργησε να εκφράσει τον ενθουσιασμό του για το μπράουνι, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Και ξέρω από μπράουνι!»- κι αυτό γιατί, σε αντίθεση με εκείνο που είχε φτιάξει κάποτε η Κέιτ, δεν περιείχε καθόλου ξηρούς καρπούς,

«Ποτέ μην βάζεις ξηρούς καρπούς σε μπράουνι», είπε γελώντας, με την Κέιτ να απαντά αστειευόμενη: «Το έμαθα με τον δύσκολο τρόπο!».

Όπως φαίνεται, ακόμα και στο Παλάτι… οι γευστικές προτιμήσεις παίζουν τον ρόλο τους — και οι ξηροί καρποί παραμένουν ένα γλυκό «αγκάθι» στην κουζίνα του πριγκιπικού ζευγαριού της Ουαλίας!

Τελικά κάνουν καλό οι ξηροί καρποί;

«Πολλοί άνθρωποι δεν είναι τόσο ενθουσιασμένοι με τους ξηρούς καρπούς λόγω της σκληρής υφής τους, η οποία μπορεί να έρχεται σε αντίθεση με την απαλότητα των επιδορπίων όπως τα μπράουνι, καθώς και να αλλάζει την ένταση της γεύσης σοκολάτας του μπράουνι», λέει στο hellomagazine.com η Lucia Stansbie, διπλωματούχος διατροφολόγος. Ωστόσο, αν μπορείτε να τους ανεχτείτε, οι ξηροί καρποί είναι μια ευεργετική προσθήκη στα μπράουνι -ακόμα και αν δεν έχουν λάβει την επίσημη έγκριση!

«Οι ξηροί καρποί μπορούν να αποτελέσουν μια υγιεινή προσθήκη στα μπράουνις, καθώς είναι πηγή υγιεινών λιπαρών και πρωτεϊνών, που λείπουν σε μεγάλο βαθμό από επιδόρπια όπως τα μπράουνι», προσθέτει η Stansbie.

«Οι ξηροί καρποί μπορούν, επίσης, να αποτελέσουν πηγή βιταμινών και μετάλλων, με τα καρύδια Βραζιλίας να είναι μια εξαιρετική πηγή σεληνίου, τα φιστίκια να είναι πηγή καλίου και τα καρύδια να είναι πλούσια σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα».