Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Πριγκίπισσα Κέιτ: Ανησυχία για την ασφάλεια των παιδιών τους στο νέο σπίτι

Ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας ετοιμάζονται να μετακομίσουν από το Adelaide Cottage στο Forest Lodge αργότερα μέσα στη χρονιά και οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις!

Όταν μετακομίσουν στο νέο τους σπίτι με τα 8 υπνοδωμάτια, κάτι που θα πάρουν μαζί τους για τον κήπο θα είναι το τραμπολίνο των παιδιών τους.

Και εδώ ακριβώς αρχίζει το πρόβλημα καθώς οι ειδικοί έχουν προειδοποιήσει τον Πρίγκιπα Ουίλιαμ και την Πριγκίπισσα Κέιτ για έναν σημαντικό κίνδυνο που ελοχεύει για την ασφάλεια στη νέα κατοικία της οικογένειας!

Photo by Max Mumby/Indigo/Getty Images

Η εμμονή με το τραμπολίνο

Ο Ουίλιαμ σε συνέντευξη που έδωσε στον Γιουτζίν Λέβι, για την εκπομπή «The Reluctant Traveler» του Apple TV+, παραδέχτηκε ότι ο μικρό τους γιος, Λούις έχει εμμονή με το τραμπολίνο! Παρά το γεγονός ότι είναι ένα καλό άθλημα για τα παιδιά τους, το ίδιο το τραμπολίνο θα μπορούσε ταυτόχρονα να αποτελέσει κίνδυνο...

Πρόσφατα το Ηνωμένο Βασίλειο χτυπήθηκε από την καταιγίδα Έιμι. Χιλιάδες άνθρωποι έμειναν χωρίς ρεύμα εν μέσω της καταιγίδας και ένας άνδρας έχασε τη ζωή του λόγω πτώσης δέντρου στο Γιορκσάιρ. Παρά τις προειδοποιήσεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας οι ισχυροί άνεμοι ήρθαν πιο γρήγορα και έπληξαν πολύ πιο δυνατά από ό,τι αναμενόταν τη χώρα, με αποτέλεσμα να προκληθούν πολλές υλικές ζημιές…

φωτογραφία Imago

Προσέχουμε για να έχουμε

Οι ειδικοί για τους κήπους και θέματα ασφαλείας προειδοποιούν: «Τα μη ασφαλισμένα τραμπολίνο είναι επικίνδυνα σε μια καταιγίδα επειδή οι ισχυροί άνεμοι μπορούν να τα σηκώσουν και να τα εκτοξεύσουν μακριά!

Ο ελαφρύς σκελετός τους τα καθιστά ιδιαίτερα επιρρεπή στο να παρασυρθούν από τον αέρα με αποτέλεσμα εκτός από υλικές ζημιές να κινδυνεύουν και ανθρώπινες ζωές». Γι’ αυτό προτείνουν τα έπιπλα εξωτερικού χώρου που μπορεί να παρασυρθούν από τον αέρα πρέπει πάντα να είναι ασφαλισμένα και δεμένα!

Αυτά άκουσε η Κέιτ και έβαλε τον Ουίλιαμ να πάρει τα μέτρα του, αφού για την ώρα ο μικρός Λούις δεν σκέφτεται καν να παρατήσει το σπορ του με το οποίο έχει εθισμό!