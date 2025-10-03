Ο Ουίλιαμ πιο αποκαλυπτικός από ποτέ μιλάει για όλα: Η δήλωση - έκπληξη για τη μοναρχία

Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ μιλάει ανοιχτά για τη μάχη της Κέιτ Μίντλετον και του βασιλιά Καρόλου με τον καρκίνο - και για το πώς τα παιδιά τους αντιμετωπίζουν την κατάσταση στο τελευταίο επεισόδιο του «The Reluctant Traveler with Eugene Levy».

Ίσως το πιο εντυπωσιακό είναι ότι ο διάδοχος του θρόνου κοιτάζει μπροστά, υποσχόμενος να φέρει «αλλαγή προς το καλύτερο» όταν έρθει η ώρα να γίνει βασιλιάς - και ορκιζόμενος να μην επαναλάβει τα «λάθη» του παρελθόντος.

Όπως γράφει η Erin Hill για το People, καθ' όλη τη διάρκεια του επεισοδίου, ο Ουίλιαμ προσφέρει στον Levy μια μοναδική ξενάγηση - από μια βόλτα στο Κάστρο του Windsor με τη σκυλίτσα της οικογένειας Όρλα μέχρι μια μπύρα σε μια τοπική παμπ - προσφέροντας μια σπάνια ματιά στη ζωή στο παλάτι και μια πλευρά του εαυτού του που λίγοι έχουν δει.

Του λείπει πολύ η γιαγιά και ο παππούς του

«Μου λείπουν η γιαγιά και ο παππούς μου», λέει ο Πρίγκιπας για την απώλεια της βασίλισσας Ελισάβετ και του Πρίγκιπα Φίλιππου. «Έχουν γίνει αρκετές αλλαγές, οπότε σκέφτεσαι ότι δεν είναι πια εδώ και ειδικά στο Windsor, για μένα το Windsor είναι αυτή. Της άρεσε πολύ εδώ, περνούσε τον περισσότερο χρόνο της εδώ». Αποκαλύπτει επίσης ότι η σχέση του με τους παππούδες του έγινε πιο θερμή καθώς γερνούσαν.

«Είχα μια καλή σχέση. Οι παππούδες μου ήταν από μια διαφορετική γενιά. Νομίζω ότι όταν ήμασταν νεότεροι, ήταν πιο δύσκολο να έχουμε μια πολύ στενή σχέση, επειδή ήταν αρκετά τυπική, αλλά καθώς γερνούσαν και εγώ μεγάλωνα, γινόταν όλο και πιο θερμή και σίγουρα πιστεύω ότι η σχέση μου με τους παππούδες μου ήταν καλύτερη όταν ήταν πάνω από ογδόντα. Όταν είχαν χαλαρώσει λίγο».



Το 2024 ήταν το πιο δύσκολο έτος της ζωής του

Τον Μάρτιο του 2024, η Κέιτ ανακοίνωσε δημόσια ότι διαγνώστηκε με καρκίνο και, μετά από χημειοθεραπεία, η Πριγκίπισσα της Ουαλίας ανακοίνωσε τον Ιανουάριο ότι ο καρκίνος της ήταν σε ύφεση. Ο Βασιλιάς Κάρολος, στο μεταξύ, διαγνώστηκε τον Φεβρουάριο του 2024 και οι λεπτομέρειες τόσο της διάγνωσής του όσο και της διάγνωσης της Κέιτ έχουν παραμείνει μυστικές.

«Θα έλεγα ότι το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά που έχω περάσει ποτέ», παραδέχεται ο Ουίλιαμ. «Προσπαθώντας να βρω μια ισορροπία μεταξύ της προστασίας των παιδιών, της Κάθριν, του πατέρα μου που χρειάζεται λίγη προστασία, αλλά είναι, ξέρετε, αρκετά μεγάλος για να το κάνει και μόνος του».

«Αλλά είναι σημαντικό η οικογένειά μου να αισθάνεται προστατευμένη και να έχει τον χώρο να επεξεργαστεί όλα όσα συνέβησαν πέρυσι και αυτό ήταν δύσκολο να το κάνω και να συνεχίσω να κάνω τη δουλειά μου», συνεχίζει. «Αλλά ξέρετε, όλοι έχουμε προκλήσεις που μας έρχονται και είναι σημαντικό να συνεχίζουμε. Λοιπόν, ξέρετε, μου αρέσει η δουλειά μου, αλλά μερικές φορές υπάρχουν πτυχές της, όπως τα μέσα ενημέρωσης, οι εικασίες, ξέρετε, η κριτική, που την κάνουν λίγο πιο δύσκολη από άλλες δουλειές. Πρέπει απλώς να φροντίζεις να μη σε κατακλύζει και να μην εισβάλλει σε τομείς που απλώς θέλεις λίγο χώρο, λίγη ηρεμία και ησυχία».

Είναι περήφανος για την Κέιτ και τον Κάρολο για τη δύναμη που δείχνουν

«Ξέρετε, η ζωή μας δοκιμάζει και μερικές φορές μπορεί να είναι πραγματικά δύσκολη, αλλά το να μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτές τις δυσκολίες είναι αυτό που μας κάνει να είμαστε αυτοί που είμαστε», λέει. «Ξέρετε, είμαι πολύ περήφανος για τη γυναίκα μου και τον πατέρα μου για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν όλα τα γεγονότα του περασμένου έτους. Και τα παιδιά μου τα κατάφεραν θαυμάσια».

Δεν θέλει να επαναλάβει τα λάθη των γονιών του

Σε μια σπάνια δήλωση σχετικά με τον οδυνηρό χωρισμό των γονιών του, της πριγκίπισσας Νταϊάνα και του Κάρολου, ο Ουίλιαμ είπε:



«Πρέπει να έχεις αυτή τη ζεστασιά, αυτό το αίσθημα ασφάλειας, σιγουριάς, αγάπης. Όλα αυτά πρέπει να υπάρχουν και αυτό ήταν σίγουρα μέρος της παιδικής μου ηλικίας. Οι γονείς μου χώρισαν όταν ήμουν 8 ετών, οπότε αυτό διήρκεσε για μικρό χρονικό διάστημα. Αλλά το δέχεσαι, μαθαίνεις από αυτό και προσπαθείς να βεβαιωθείς ότι δεν θα κάνεις τα ίδια λάθη με τους γονείς σου. Νομίζω ότι όλοι προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό και εγώ απλά θέλω να κάνω ό,τι είναι καλύτερο για τα παιδιά μου, αλλά ξέρω ότι το δράμα και το άγχος όταν είσαι μικρός σε επηρεάζουν πραγματικά όταν μεγαλώνεις».

Ο καρκίνος της Κέιτ βρίσκεται σε ύφεση και «όλα εξελίσσονται σωστά»

Όταν ο Levy ρωτάει πώς είναι η σύζυγος και ο πατέρας του Ουίλιαμ, αυτός απαντά: «Ναι, τα πράγματα πάνε καλά. Όλα εξελίσσονται ομαλά, κάτι που είναι πολύ καλό νέο. Όταν ο δημοσιογράφος ρωτάει αν η Κέιτ βρίσκεται σε ύφεση τώρα, αυτός απαντά: «Ναι, είναι... Είναι υπέροχο νέο».



Πώς επηρεάζονται ο Τζορτζ, η Σάρλοτ και ο Λούις από την περιπέτεια της Κέιτ με τον καρκίνο

Για πρώτη φορά, ο Ουίλιαμ περιγράφει πώς τα παιδιά του αντιμετωπίζουν τα προβλήματα υγείας της μητέρας τους.



«Ο καθένας έχει τους δικούς του μηχανισμούς αντιμετώπισης για τέτοιου είδους καταστάσεις και τα παιδιά μαθαίνουν και προσαρμόζονται συνεχώς», λέει. «Προσπαθούμε να τους παρέχουμε την ασφάλεια και την προστασία που χρειάζονται. Είμαστε μια πολύ ανοιχτή οικογένεια, οπότε μιλάμε για τα πράγματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτό. Γι' αυτό είναι σημαντικό να είμαστε εκεί ο ένας για τον άλλον και να καθησυχάζουμε τα παιδιά ότι όλα είναι εντάξει».

Θέλει να φέρει αλλαγές όταν γίνει βασιλιάς - Η αναφορά στον Χάρι

Αν και παραδέχεται ότι το να γίνει κάποτε βασιλιάς της Αγγλίας «δεν είναι κάτι που σκέφτομαι όταν ξυπνάω το πρωί», ξέρει τι είδους μονάρχης θέλει να γίνει.



«Νομίζω ότι είναι ασφαλές να πω ότι η αλλαγή είναι στην ατζέντα μου», λέει. «Αλλαγή προς το καλύτερο. Και την αποδέχομαι και την απολαμβάνω - δεν τη φοβάμαι. Αυτό είναι που με ενθουσιάζει, η ιδέα ότι θα μπορέσω να φέρω κάποια αλλαγή. Όχι υπερβολικά ριζοσπαστική αλλαγή, αλλά αλλαγές που πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν».

Όταν ρωτήθηκε τι σκέφτεται για το ενδεχόμενο ο Τζορτζ να γίνει βασιλιάς μια μέρα, ο Ουίλιαμ απάντησε: «Είναι μια ενδιαφέρουσα ερώτηση και είναι μια δύσκολη ερώτηση. Γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να σκεφτούμε σχετικά με αυτό. Αλλά προφανώς, θέλω να δημιουργήσω έναν κόσμο στον οποίο ο γιος μου θα είναι περήφανος για αυτό που κάνουμε, έναν κόσμο και μια δουλειά που πραγματικά επηρεάζει τη ζωή των ανθρώπων προς το καλύτερο».



Στη συνέχεια, κάνει τη μοναδική αναφορά στον αδελφό του, τον πρίγκιπα Χάρι, με τον οποίο παραμένει αποξενωμένος: «Με την επιφύλαξη ότι ελπίζω να μην επιστρέψουμε σε ορισμένες από τις πρακτικές του παρελθόντος, στις οποίες ο Χάρι και εγώ αναγκαστήκαμε να μεγαλώσουμε - και θα κάνω ό,τι μπορώ για να διασφαλίσω ότι αυτό δεν θα συμβεί».

Δεν θέλει να ζει στο παρελθόν όταν θα γίνει βασιλιάς

Ο Ουίλιαμ λέει ότι θέλει να τιμά την παράδοση, αλλά ταυτόχρονα να αμφισβητεί ό,τι δεν ισχύει πια σήμερα, εστιάζοντας στο παρόν και όχι στο βάρος της ιστορίας.



«Αν δεν είσαι προσεκτικός, η ιστορία μπορεί να γίνει ένα πραγματικό βάρος και μπορεί να νιώσεις ότι σε πνίγει και σε περιορίζει υπερβολικά», λέει. «Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να ζεις για το εδώ και τώρα».



«Θέλω να αμφισβητώ περισσότερα πράγματα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί η παράδοση και η παράδοση έχει τεράστιο ρόλο σε όλα αυτά, αλλά υπάρχουν και σημεία όπου κοιτάς την παράδοση και αναρωτιέσαι: «Είναι ακόμα κατάλληλη για τον σκοπό της σήμερα; Είναι ακόμα το σωστό πράγμα να κάνουμε; Εξακολουθούμε να κάνουμε και να έχουμε τον μεγαλύτερο αντίκτυπο που θα μπορούσαμε να έχουμε;» Έτσι, μου αρέσει να αμφισβητώ τα πράγματα, αυτό είναι που θέλω να πω».

Ήταν μεγάλος θαυμαστής της ταινίας American Pie όταν ήταν έφηβος

Όπως πολλοί έφηβοι στα τέλη της δεκαετίας του '90 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ο Ουίλιαμ ήταν θαυμαστής της ταινίας American Pie, στην οποία πρωταγωνίστησε ο Levy.



«Άκουσα ότι ήσουν στην πόλη, οπότε σκέφτηκα να σε καλέσω εδώ. Ήμουν μεγάλος θαυμαστής των προηγούμενων ταινιών σου, Eugene, όλων των American Pie», λέει. Όταν ο Levy απαντά, «Α, ναι;», ο Πρίγκιπας λέει, «Φοβάμαι ότι ήμουν, ήμουν αυτής της γενιάς».



Ο Levy απαντά, «Πρέπει να ρωτήσω, με ποιον είδες το American Pie;»



«Με πολλούς φίλους μου, ξέρεις», απαντά ο Ουίλιαμ.