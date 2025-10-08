Ανεπιθύμητη η ΜΚΟ του πρίγκιπα Χάρι στην Αφρική - Οι κατηγορίες για την άγρια ζωή

Με μια νέα κρίση βρίσκεται αντιμέτωπος πρίγκιπας Χάρι, καθώς φιλανθρωπική οργάνωση της οποίας είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποβλήθηκε από τα προγράμματά της στο Τσαντ. Η κυβέρνηση της αφρικανικής χώρας κατηγορεί την οργάνωση για «αποτυχία στην προστασία της άγριας ζωής» και για «έλλειψη σεβασμού» προς το κράτος.

Η περιβαλλοντική ΜΚΟ African Parks (APN), που έχει ως αποστολή τη διαχείριση και προστασία φυσικών οικοτόπων στην Αφρική, ιδρύθηκε για να προασπίζει τη βιοποικιλότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο πρίγκιπας Χάρι, μικρότερος γιος του βασιλιά Καρόλου, εντάχθηκε στο διοικητικό της συμβούλιο το 2023, ύστερα από επτά χρόνια ενεργής συνεργασίας με την οργάνωση.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος του Τσαντ, Χασάν Μπαχίτ Τζαμούς, η απόφαση διακοπής της συνεργασίας ήρθε «ως απάντηση στην επανεμφάνιση της λαθροθηρίας και στην έντονη έλλειψη επενδύσεων», περιλαμβανομένων των έργων υποδομής και των δράσεων κατά της παράνομης θήρας. Ο ίδιος έκανε λόγο για «παραβίαση βασικών όρων των συμφωνιών» και «επαναλαμβανόμενη ασέβεια απέναντι στην κυβέρνηση του Τσαντ».

Τι απαντά η ΜΚΟ

Η African Parks, που διαχειρίζεται πάρκα και καταφύγια άγριας ζωής σε 12 αφρικανικές χώρες, όπως η Αγκόλα, το Μαλάουι και η Ζάμπια, επιβεβαίωσε ότι το Τσαντ τερμάτισε τις δύο διαχειριστικές εντολές της στη χώρα. «Η African Parks έχει ξεκινήσει διάλογο με το υπουργείο για να κατανοήσει τη θέση της κυβέρνησης και να διερευνήσει τον καλύτερο τρόπο συνέχισης της προστασίας αυτών των κρίσιμων οικοσυστημάτων», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η οργάνωση.

Πρόκειται για δεύτερο πλήγμα μέσα στη χρονιά για τον πρίγκιπα Χάρι, καθώς άλλη φιλανθρωπική του δράση βρέθηκε στο επίκεντρο σκανδάλου. Ο Χάρι είχε παραιτηθεί νωρίτερα από τη συνίδρυση της ΜΚΟ Sentebale, που στηρίζει ανθρώπους με HIV και AIDS στο Λεσόθο και τη Μποτσουάνα, έπειτα από δημόσια αντιπαράθεση με την πρόεδρο του οργανισμού, Σόφι Τσαντάουκα, η οποία τον κατηγόρησε –μαζί με τους διαχειριστές– για «εκφοβισμό, μισογυνισμό και ρατσισμό».

Η βρετανική Αρχή Ρύθμισης Φιλανθρωπικών Οργανώσεων (Charity Commission) ανακοίνωσε τον Αύγουστο ότι δεν βρέθηκαν αποδείξεις για τις καταγγελίες περί εκφοβισμού.