Αποκάλυψη Telegraph: Εμμονική stalker πλησίασε 2 φορές τον Χάρι στο Λονδίνο - Οι φόβοι του επιβεβαιώθηκαν

Η ασφάλεια των δημοσίων προσώπων, και ειδικά των μελών της βασιλικής οικογένειας, είναι πάντα κρίσιμη – ιδιαίτερα όταν αντιμετωπίζουν ενοχλητικές και επίμονες συμπεριφορές, όπως αυτές που χαρακτηρίζουν έναν stalker. Ο πρίγκιπας Χάρι φαίνεται να ήρθε αντιμέτωπος με ένα τέτοιο πρόσωπο στην τελευταία του επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, μια γυναίκα που θεωρείται γνωστή stalker πλησίασε τον πρίγκιπα σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις μέσα σε λίγες ημέρες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της DailyMail που επικαλείται πληροφορίες της βρετανικής Telegraph, έχει ήδη καταγραφεί σε λίστα «εμμονικών ατόμων» από τις υπηρεσίες ασφαλείας. Η πρώτη προσέγγιση έγινε σε ξενοδοχείο του Λονδίνου, όπου κατάφερε να μπει σε «ασφαλή ζώνη» κατά τη διάρκεια απονομής βραβείων στις 9 Σεπτεμβρίου.

Η γυναίκα φέρεται να τον είχε ακολουθήσει και σε προηγούμενο ταξίδι του στη Νιγηρία. Λίγες μέρες μετά, η ίδια γυναίκα εμφανίστηκε ξανά, αυτή τη φορά σε ερευνητικό κέντρο στο δυτικό Λονδίνο. Το προσωπικό ασφαλείας την αναγνώρισε μόλις λίγα μέτρα μακριά από τον πρίγκιπα και την ακινητοποίησε.

Οι φόβοι του επιβεβαιώθηκαν

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε κανένα από τα δύο περιστατικά δεν υπήρχε αστυνομική παρουσία, γεγονός που συνδέεται άμεσα με την πρόσφατη νομική ήττα του Χάρι απέναντι στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Ο πρίγκιπας Χάρι είχε ζητήσει πλήρη αστυνομική προστασία κατά τις επισκέψεις του στο Ηνωμένο Βασίλειο, όμως το αίτημά του απορρίφθηκε. Οι αρχές έκριναν ότι, λόγω της αποχώρησής του από τα βασιλικά του καθήκοντα, δικαιούται μόνο περιορισμένη προστασία.

Για τον λόγο αυτό ο Χάρι είχε δηλώσει στο παρελθόν πως ένιωθε υποχρεωμένος να φύγει από τη Βρετανία το 2020 για λόγους ασφαλείας, παρά το γεγονός ότι τη θεωρεί πατρίδα του και μέρος της κληρονομιάς των παιδιών του. Όπως είπε, δεν θέλει να θέτει σε κίνδυνο τη γυναίκα και την οικογένειά του.

«Με μεγάλη μας θλίψη και για τους δύο, εγώ και η σύζυγός μου νιώσαμε αναγκασμένοι να αποσυρθούμε από αυτόν τον ρόλο και να εγκαταλείψουμε τη χώρα το 2020. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι το σπίτι μου. Είναι κεντρικό στοιχείο της κληρονομιάς των παιδιών μου και ένα μέρος όπου θέλω να νιώθουν σαν στο σπίτι τους, όπως ακριβώς και εκεί που ζουν αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί αν δεν είναι δυνατόν να τα διατηρήσουμε ασφαλή όταν βρίσκονται σε βρετανικό έδαφος» είχε δηλώσει τον Δεκέμβριο του 2023.

Σε κάθε περίπτωση τα πρόσφατα περιστατικά με τη stalker ίσως ενισχύσουν την επιχειρηματολογία του, καθώς αναδεικνύουν ότι παραμένει στόχος εμμονικών ατόμων και πως η προστασία του στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ανεπαρκής.