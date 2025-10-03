Το Λουξεμβούργο απέκτησε νέο Μεγάλο Δούκα - Ποιο είναι το καινούργιο βασιλικό ζεύγος

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Λουξεμβούργο την Παρασκευή 03/10 για να παρακολουθήσουν την ενθρόνιση του Μεγάλου Δούκα Γκιγιόμ ως νέου μονάρχη αυτού του μικρού ευρωπαϊκού κράτους, μετά την επίσημη παραίτηση του πατέρα του Ερρίκου, τερματίζοντας μια 25χρονη βασιλεία του

Φορώντας μια πράσινη στρατιωτική στολή με κίτρινη κορδέλα, ο 43χρονος Γκιγιόμ ανέλαβε επίσημα τα νέα του καθήκοντα κατά τη διάρκεια τελετής στο κοινοβούλιο στην πρωτεύουσα.

Ο Γκιγιόμ έδωσε τον όρκο υπηρεσίας ενώπιον νομοθετών, ξένων αξιωματούχων και του πατέρα του, ο οποίος, φορώντας ασορτί στολή, φάνηκε συγκινημένος καθώς άκουγε την ομιλία του γιου του.

Γκιγιόμ, Μεγάλος Δούκας του Λουξεμβούργου / Reuters

Νωρίτερα, ο 70χρονος Ερρίκος υπέγραψε επίσημα την παραίτησή του στο Παλάτι του Μεγάλου Δούκα παρουσία προσκεκλημένων, συμπεριλαμβανομένων του ολλανδικού και του βελγικού βασιλικού ζεύγους.

«Έχετε επιτελέσει αυτόν τον ρόλο με την τέλεια ισορροπία μεταξύ αξιοπρέπειας και ζεστασιάς, σοβαρότητας, τυπικότητας και ανθρωπιάς», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, Λικ Φρίντεν, κατά τη διάρκεια της τελετής παραίτησης.

«Αυτόν τον ρόλο δεν τον επέλεξες εσύ. Ήταν δικός σου εκ γενετής. Αλλά ο λαός του Λουξεμβούργου – όλοι μας – δεν θα μπορούσαμε να ευχηθούμε έναν καλύτερο κυρίαρχο».

«Πολύ ενθουσιασμένος»

Το μικρό ευρωπαϊκό έθνος των περίπου 680.000 κατοίκων φωτίστηκε με μεγαλοπρέπεια καθώς ξένοι αξιωματούχοι συνέρρευσαν στο οικονομικό κέντρο για να σηματοδοτήσουν την ιστορική αυτή περίσταση.

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν τους καλεσμένους, συμπεριλαμβανομένης της προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα και του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, να περπατούν σε ένα κόκκινο χαλί που κάλυπτε τη μικρή απόσταση μεταξύ του παλατιού και του κοινοβουλίου μετά την παραίτηση, σύμφωνα με τηλεοπτικά πλάνα.

Κάποιοι κυμάτιζαν τις κόκκινες, άσπρες και μπλε σημαίες του Λουξεμβούργου ενώ στο βάθος έπαιζαν εμβατήρια από τη στρατιωτική μπάντα.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος με αυτές τις εορταστικές εκδηλώσεις», δήλωσε ο Νίκολας Γκράας, ένας ντόπιος επιχειρηματίας, προσθέτοντας ότι εδώ και εβδομάδες λέει στους φίλους της Αμερικανίδας συζύγου του να φροντίσουν να συντονιστούν για την περίσταση.

Μετά την τελετή, ο νέος Μεγάλος Δούκας και η σύζυγός του, Μεγάλη Δούκισσα Στεφανία, χαιρέτησαν τους πολίτες στην ιστορική συνοικία της πόλης του Λουξεμβούργου.

Ο νέος Μεγάλο Δούκας και η Μεγάλη Δούκισσα του Λουξεμβούργου / Reuters

Ο Γκιγιόμ θα είναι ο έβδομος ηγεμόνας του Οίκου του Νασάου-Βάιλμπουργκ, ο οποίος βασιλεύει στο Λουξεμβούργο από το 1890 και μοιράζεται την καταγωγή του με την ολλανδική βασιλική οικογένεια.

Ποιο είναι το νέο βασιλικό ζευγάρι

«Ο νέος Μέγας Δούκας σπούδασε σε σχολεία του Λουξεμβούργου, σε αντίθεση με τον πατέρα του», δήλωσε ο πρωθυπουργός Φρίντεν. «Έτσι, θα δώσει ένα νέο στυλ, ίσως πιο ανοιχτό, αλλά σύμφωνα πάντα με αυτό του πατέρα και του παππού του».

Ο Γκιγιόμ είναι ο μεγαλύτερος από τα πέντε παιδιά του Ερρίκου και της Μεγάλης Δούκισσας Μαρίας Τερέζα - γεννημένη στην Αβάνα και κόρη ενός πλούσιου Κουβανού επιχειρηματία, ο οποίος έζησε εξόριστος στην Ελβετία.

«Δεδομένου ότι η μητέρα του είναι Κουβανή, μπορούμε να φανταστούμε ότι θα έχει μια πιο λατινογενή προσέγγιση, ίσως λίγο πιο θερμή», δήλωσε ο Βέλγος ιστορικός και ειδικός σε θέματα μοναρχίας Πάτρικ Βέμπερ σε τοπικό μέσο. «Αλλά δεν περιμένω πραγματικά έναν κύμα νεωτερικότητας», πρόσθεσε.

Ο Γκιγιόμ σπούδασε στο Λουξεμβούργο και την Ελβετία πριν φοιτήσει στη Βασιλική Στρατιωτική Ακαδημία Σάντχερστ στη Βρετανία. Στη συνέχεια απέκτησε διπλό πτυχίο στις τέχνες και τις πολιτικές επιστήμες από το Πανεπιστήμιο της Ανζέ στη Γαλλία.

Είναι παντρεμένος από το 2012 με την κόμισσα Στεφανί ντε Λανουά, η οποία κατάγεται από ευγενή βελγική οικογένεια και είναι γνωστή για το πάθος της για την τέχνη και τη λογοτεχνία, ενώ μιλάει γαλλικά, λουξεμβουργιανά, γερμανικά και αγγλικά.

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο γιους: τον πέντε ετών Σαρλ και τον δύο ετών Φρανσουά.