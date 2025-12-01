Κίνηση: Πρωτομηνιά με αλαλούμ στους δρόμους - Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Δύσκολο μοιάζει να είναι, από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (1/12), η κατάσταση στους δρόμους της Αττικής, με τους οδηγούς να καλούνται να οπλιστούν με υπομονή εξαιτίας της αυξημένης κίνησης.

Συγκεκριμένα, στον Κηφισό είναι ιδιαίτερα δύσκολη και στα δυο ρεύματα. Στην άνοδο, στο «κόκκινο» βρίσκεται το σημείο του δρόμου που ξεκινά από τη Λεωφόρο Αθηνών και φτάνει μέχρι και το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, ενώ στο ρεύματα καθόδου, η δυσχέρεια αρχίζει από το ύψος της Λυκόβρυσης και καταλήγει έως και την Ιερά Οδό. Μάλιστα, την κατάσταση κάνει ακόμα χειρότερη, ένα τροχαίο που σημειώθηκε όταν ένα αυτοκίνητο και μια μηχανή συγκρούστηκαν στο ύψος της γέφυρας Μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς Αθήνα.

Την ίδια ώρα, έχουν «φράξει» οι δρόμοι κοντά στο Λιμάνι Πειραιά, με όσους οδηγούς επιλέξουν τους συγκεκριμένους για την μετακίνησή τους να βρίσκονται... κολλημένοι με το πόδι στο φρένο.

Κυκλοφοριακό χάος, σημειώνεται επιπλέον, στη λεωφόρο Σχιστού, σε κομμάτια της Κηφισίας αλλά και γύρω από το Κέντρο.

Google Maps

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην επίσημη ενημέρωση της Τροχαίας, αυξημένη κίνηση παρατηρείται στους εξής δρόμους:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη - έξοδος)

Λ. Κηφισού (Άνοδος)

Μεσογείων

Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη)

Λ. Κηφισίας (άνοδος)

Λ. Κηφισίας (κάθοδος)

Βασ. Σοφίας (άνοδος)

Βασ. Κωνσταντίνου

Λ. Συγγρού (άνοδος)

Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη - ρεύμα προς Πειραιά)

Βάρης - Κορωπίου

Λ. Σχιστού

Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, και συγκεκριμένα:

στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

10'-15'από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

Άνω των 45΄από Φυλής έως Κηφισίας.