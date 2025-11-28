Κίνηση: Η βροχή έφερε χάος - Απελπιστική εικόνα, ποτάμια οι δρόμοι

Η κακοκαιρία ADEL, που ήδη πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας με ισχυρούς ανέμους και καταιγίδες, κάνει πλέον αισθητή την παρουσία της και στην Αθήνα. Από νωρίς το πρωί της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου σφοδρές καταιγίδες, βροντές και κεραυνοί «σφυροκοπούν» το λεκανοπέδιο με αποτέλεσμα κεντρικοί οδικούς άξονες να έχουν «φρακάρει» ενώ όσο περνά η ώρα η κατάσταση θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο.

Μάλιστα σε ορισμένα σημεία έχουν ήδη προκληθεί πλημμυρικά φαινόμενα ενώ έχουν καταγραφεί και πτώσεις δέντρων από τη σφοδρότητα των φαινόμενων. Ενδεικτικά η Λεωφόρος Βουλιαγμένης, στο ύψος της Γλυφάδας, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, έχει μετατραπεί ήδη σε ποτάμι.

Διακοπή κυκλοφορίας στη Χαμοστέρνας

Μάλιστα, σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οδηγοί και πεζοί στην οδό Λεωφόρος Πειραιώς καθώς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, για κάποια ώρα διεκόπη η κυκλοφορία στη Λ.Πειραιώς από το ύψος της Χαμοστέρνας μέχρι την Πέτρου Ράλλη, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στο σημείο.

Αιτία, η συσσώρευση υδάτων που καθιστά το οδόστρωμα επικίνδυνο και ανέφικτη τη διέλευση οχημάτων. Οι ρυθμίσεις ισχύουν και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, τόσο προς Πειραιά όσο και προς Αθήνα.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν το σημείο και να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι να αποκατασταθεί η κανονική ροή.

Μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισό, Μεσογείων, Κηφισίας

Οι ουρές που έχουν σχηματιστεί σε πολλά σημεία είναι ατελείωτες, με τον συνήθη «ύποπτο» Κηφισό να βρίσκεται για ακόμα μια ημέρα στο επίκεντρο.

Παράλληλα σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας εξαιρετικά δύσκολη είναι η κατάσταση για τους οδηγούς στην Κηφισίας και τη Μεσογείων προς το κέντρο, στην Κατεχάκη προς Κηφισίας, στην άνοδο του Καρέα, στην Ηλιουπόλεως με κατεύθυνση το κέντρο, καθώς και στην Παραλιακή προς Πειραιά από τη Συγγρού.

Προβλήματα και στην Αττική Οδό

Στην Αττική Οδό σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της εταιρείας με μεγάλες καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο όπως επίσης και στο ρεύμα προς Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5' - 10' στην έξοδο για Λαμία

10' - 25' από Πλακεντίας έως Κηφισίας

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

10' - 15' από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας

5' - 10' στην έξοδο για Λαμία

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στους δρόμους καθώς η βροχή αλλά και η αυξημένη κίνηση που αναμένεται να εκδηλωθεί θα προκαλέσουν σοβαρούς κινδύνους.

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται στην τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας, κυκλοφορική δυσχέρεια παρατηρείται:

Στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα στην κάθοδο με πάρα πολύ χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα από το ύψος της Κηφισιάς μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και από τους Αγίους Αναργύρους μέχρι του Ρέντη ενώ στην άνοδο τεράστιο είναι το μποτιλιάρισμα από το Αιγάλεω μέχρι και το ύψος της Λυκόβρυσης.

Στη λεωφόρο Κηφισίας πυκνή ροή καταγράφεται ανά διαστήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα τμηματικά στην κάθοδο κίνηση καταγράφεται από τον Παράδεισο Αμαρουσίου μέχρι τον Φάρο Ψυχικού ενώ στην άνοδο από το ύψος του Γηροκομείου μέχρι την έξοδο Χαλανδρίου.

Στο «κόκκινο» βρίσκεται η λεωφόρος Αθηνών-Κορίνθου στην κάθοδο, από το Χαϊδάρι μέχρι την παραλία Ασπροπύργου.

Στη λεωφόρο Θηβών ανά διαστήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας

Στη λεωφόρο Μεσογείων

Στη λεωφόρο Βεϊκου

Στη λεωφόρο Βουλιαγμένης κυρίως στο ρεύμα ανόδου

Στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου στο ρεύμα ανόδου από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα

Στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο

Στη λεωφόρο Αρδηττού στο ρεύμα ανόδου

Στην Αχαρνών κυρίως στο ρεύμα ανόδου από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι τη διασταύρωση με τη Λ. Δεκελείας

Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας

Στη λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη

Στη Μιχαλακοπούλου κυρίως στο ρεύμα ανόδου

Στη Λ. Ποσειδώνος από Αλίμου έως Καραϊσκάκη στο ρεύμα προς Πειραιά όπως επίσης και στο ρεύμα προς Γλυφάδα

Στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας από τον Ευαγγελισμό μέχρι την πλατεία Μαβίλη

Σε δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά

Δείτε τον χάρτη: