Αλαλούμ στην Αττική Οδό μετά από φωτιά σε ΙΧ - Προβλήματα και σε Κηφισό, Κηφισίας

Φωτιά σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (1/12) στην Αττική Οδό και συγκεκριμένα στο ύψος του κόμβου Παιανίας, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο που ως αποτέλεσμα έχει τη διακοπή της κυκλοφορίες στις δεξιές λωρίδες, προκαλώντας κυκλοφοριακά προβλήματα.

Όπως αναφέρει η νεότερη ενημέρωση καθυστερήσεις παρατηρούνται:

Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο:

5'-10' ύψος του κόμβου Παιανίας.

Πραγματοποιήθηκε κατάσβεση πυρκαγιάς σε όχημα από την Π/Υ ύψος κόμβου Παιανίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Δεξιά λωρίδα κλειστή.

Καθυστερήσεις 5’-10’ ύψος του κόμβου Παιανίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. https://t.co/UNs1kzmUuz — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) December 1, 2025

Της υπομονής η κατάσταση σε Κηφισό και Κηφισίας

Την ίδια ώρα, κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται σε διάφορες κεντρικές κυκλοφοριακές αρτηρίες της Αττικής. Συγκεκριμένα, στον Κηφισό η κίνηση είναι αυξημένη και στα δυο ρεύματα. Στην άνοδο, τα προβλήματα ξεκινούν από την Πέτρου Ράλλη και φτάνουν έως το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας ενώ στο ρεύμα καθόδου, σημειωτόν κοντά στις τρεις γέφυρες.

Παράλληλα, τμηματικά υπάρχουν ζητήματα με την κυκλοφορία στη λεωφόρο Κηφισίας, όπου αρκετά «κομμάτια» της βρίσκονται στο... κόκκινο.

Google Maps

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας αυξημένη κίνηση παρατηρείται στους εξής δρόμους: