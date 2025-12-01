Κηφισός: Σκέψεις για απαγόρευση βαρέων οχημάτων 7:00 με 10:00 - Τι είπε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Η κατάσταση κάθε πρωί στον Κηφισό είναι αφόρητη, με τους οδηγούς να σπαταλούν δεκάδες ώρες κάθε μήνα προκειμένου να φτάσουν στον προορισμό τους. Μια λύση που θα μπορούσε να «ανακουφίσει» τον Κηφισό είναι η απαγόρευση των βαρέων οχημάτων τις πρωινές ώρες αιχμής, με το υπουργείο Μεταφορών να εξετάζει σοβαρά αυτό το ενδεχόμενο.

Την αποκάλυψη έκανε το πρωί της Δευτέρας 1 Δεκεμβρίου 2025 ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» του Action 24.

«Μετράμε ήδη με drones την ακριβή αποτύπωση του προβλήματος. Πόσα κυκλοφορούν και πόσο χώρο πιάνουν. Τα πλεονεκτήματα αυτού του μέτρου είναι τα λιγότερα οχήματα εκείνες τις ώρες στον Κηφισό και την Αττική Οδό και τα μειονεκτήματα είναι ότι, ακριβώς πριν και ακριβώς μετά, θα δημιουργείται πάλι κυκλοφοριακό έμφραγμα», σχολίασε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.



Όπως είπε, υπάρχουν αρκετά θέματα που πρέπει να μπουν στο τραπέζι, πριν προχωρήσει το συγκεκριμένο μέτρο: «Στον Δήμο Αθηναίων το ωράριο τροφοδοσίας λέει 9:00 με 21:00. Είναι εύκολο να το κάνεις 10.00 αν υπάρχει συνολική συνεργασία. Το δύσκολο είναι μετά τις 10 με πολλά οχήματα ταυτόχρονα. Εγώ είμαι υπέρ του να το δοκιμάσουμε αλλά όταν ζητάς από επιχειρήσεις να έχουν υπάλληλο τα ξημερώματα, αυξάνουν το κόστος και πού θα το μετακυλήσουν; Στο ράφι. Είναι μια λύση αλλά πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τον κόσμο τι συνέπειες θα φέρει».

Τέλος τα τρόλεϊ



Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών ανέφερε επίσης ότι «την Κυριακή ξεκίνα το ξήλωμα των καλωδίων τρόλεϊ από το κέντρο του Πειραιά, μια περιοχή που έχει πυκνό δίκτυο και προκαλεί πλείστα προβλήματα. Σκεφτείτε ότι το τραμ που είχε σχεδιαστεί να καταλήγει στο λιμάνι του Πειραιά δεν γίνεται γιατί μπλέκονται οι γραμμές».



Και συμπλήρωσε: «Οι γραμμές των τρόλεϊ που καταργούνται, αντικαθίστανται με ηλεκτρικά λεωφορεία. Με το κόστος που γλιτώνουμε για κάθε δύο τρόλεϊ μπορούμε να αποκτούμε τρία ηλεκτρικά λεωφορεία. Θα ακολουθήσει το κέντρο της Αθήνας και θα κρατήσουμε ορισμένες ευθείες. Οι εργαζόμενοι συνεχίζουν κανονικά στα λεωφορεία και στα εναπομείναντα τρόλεϊ, δεν έχουν κάτι να ανησυχούν».



Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανακοίνωσε εξάλλου ότι «στις 11 Δεκεμβρίου ανοίγει ξανά το μετρό Θεσσαλονίκης. Αυτό που δεν έχει συνειδητοποιήσει κανείς είναι ότι από τον Μάρτιο θα πηγαίνεις με το μετρό από τη μια άκρη της Θεσσαλονίκης στην άλλη».